Le gouvernement flamand alloue 60 millions d'euros aux 21.500 employés du secteur socioculturel. La ministre Caroline Gennez annonce une hausse salariale et des investissements structurants.

Le gouvernement flamand a officialisé le mercredi 21 octobre 2026 à Bruxelles le déblocage d'une enveloppe de 60 millions d'euros dédiée spécifiquement au personnel du secteur socioculturel. Cette décision majeure, annoncée par la ministre flamande du Bien-être et de la Culture Caroline Gennez lors d'une séance plénière du Parlement flamand, vise à soutenir les acteurs clés de la vie sociale dans la région.

Mise en œuvre de l'accord intersectoriel

Cette injection financière s'inscrit directement dans la stratégie de mise en œuvre du sixième accord intersectoriel flamand. L'objectif principal de cette mesure législative est de renforcer la structure salariale et professionnelle des organisations à but non lucratif opérant dans le nord du pays belge.

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Le secteur socioculturel représente un poids économique et social considérable, puisqu'il emploie environ 21 500 personnes. Ces travailleurs sont répartis au sein de plus de 2 000 organisations différentes, créant un maillage dense qui touche l'ensemble de la population flamande à travers divers domaines d'intervention publique.

Détailler l'allocation des fonds et hausses

Selon les divulgations faites par la ministre Caroline Gennez, la majeure partie de ces moyens supplémentaires, soit environ 46 millions d'euros, sera consacrée à une augmentation salariale linéaire de 1,1 %. Cette revalorisation s'ajoutera à une prime de fin d'année destinée à l'ensemble du personnel concerné par les accords.

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Les investissements restants ne seront pas négligeables puisqu'ils viseront la poursuite de la professionnalisation et de la numérisation du secteur. Des mesures spécifiques seront également déployées pour réduire la charge de travail des employés, répondant ainsi à des préoccupations结构turelles de bien-être au travail dans ce domaine.

Acteurs concernés et portée sociale

L'accord intersectoriel englobe un large éventail d'acteurs actifs dans les domaines de la culture, de la formation, de la jeunesse, du sport ou de la participation citoyenne. Il inclut également le secteur de la formation professionnelle et les partenaires sociaux dans son périmètre d'application direct.

Les organisations visées par cette enveloppe incluent notamment les associations de jeunesse, les centres culturels locaux, les musées, les archives et les organisations de la société civile. Les centres de formation et d'éducation ainsi que les clubs sportifs font également partie intégrante de ce réseau structurant soutenu par l'État flamand.

Impact sur la cohésion sociale et l'avenir

Caroline Gennez a souligné que ce secteur rassemble les gens, stimule la pensée critique et offre à chacun la possibilité de s'épanouir. La ministre a insisté sur le fait que cette cohésion sociale est plus que jamais le ciment qui unit la société en ces temps d'incertitude et de polarisation politique.

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Cette décision marque une étape importante pour les droits des travailleurs sociaux et culturels. Les bénéficiaires directs bénéficieront de meilleures conditions salariales et de meilleures perspectives professionnelles, consolidant ainsi le rôle central de la société civile dans la vie démocratique et culturelle de la Flandre.