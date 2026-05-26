Flandre introduit une redevance kilométrique basée sur les émissions de CO2

La Région flamande introduit un nouveau tarif kilométrique qui tient compte de la classe d'émissions CO2 des véhicules lourds. Cette mesure vise à inciter les entreprises de transport à adopter des flottes plus propres et à soutenir les finances publiques. L'initiative s'inscrit dans une tendance européenne visant la mobilité durable.

En Belgique, la redevance kilométrique versechargée aux conducteurs de poids lourds n'a plus qu'un critère : la classe d'émissions de CO2. Cette décision, issue d'un cadre réglementaire européen visant à faire de l'économie circulaire un vecteur d'urbanisme, a été adoptée par le gouvernement flamand en l'an dernier et sera mise en œuvre dès le printemps.

Le tarif, qui était auparavant déterminé uniquement par le poids du véhicule, la norme Euro et la zone géographique, ajoutera désormais un sixième facteur. Sous ce nouveau régime, la France, l'Allemagne, l'Autriche et le Danemark ont déjà instauré une grille de tarification adhérant à ce principe. Concrètement, les entreprises de transport devront adapter leurs conducteurs aux nouvelles classes d'émissions allant de 1 à 5.

La classe 1 regroupe les véhicules les plus polluants, souvent des camions Euro 0 encore largement courants dans les flottes classiques. À l'opposé, la classe 5 est réservée aux véhicules zéro émission, y compris les camions hybrides à batteries ou hybrides rechargeables à ultra haute efficacité énergétique.

Les tarifs par kilomètre se présentent désormais sous la forme d'une échelle graduelle : un camion Euro 0 chargé à l'maximum peut atteindre 0,395 euro par kilomètre, alors qu'un véhicule léger à émissions faibles ne poussera pas trop au-delà de 0,009 euro. Les zones urbaines comme Bruxelles ou la route d'accès à la capitale bénéficient d'une indexation spécifique, garantissant que les coûts restent proportionnels à l'impact climatique de chaque parc. L'impact économique de cette réforme est double.

D'une part, elle encourage les entreprises de transport à moderniser leur flotte, réduisant leur facture de redevance kilométrique et leur empreinte carbone. D'autre part, elle augmente les recettes des autorités publiques sur les autoroutes et les routes locales, car on atténue la dépendance à l'imposition traditionnelle fondée uniquement sur le poids. Le système à la fois transparent et progressive permet d'équilibrer les besoins de financement des infrastructures publiques tout en favorisant les investissements dans les véhicules plus propres.

À mesure que la Belgique et d'autres pays européens renforcent leurs objectifs climatiques, cette approche tarifaire représente un outil puissant de transition vers un modèle de transport durable, alliant efficacité économique et responsabilité environnementale. Au final, la redevance kilométrique augmentera d'au moins 2,5 % d'ici à cinq ans pour les flottes plus polluantes, tandis que les entreprises à véhicules zéro émission récolteront les bénéfices d'une réduction pouvant atteindre 40 % du tarif actuel.

Les autorités flamandes, en collaboration avec les gestionnaires d'autoroutes (Sofico) et les organismes de normalisation, assureront un suivi rigoureux afin de garantir l'équité entre conducteurs et de soutenir la transition énergétique avant que la taxe ne devienne obligatoire nationalement. Cette réforme s'inscrit dans la trajectoire visionnaire de Belgique pour une mobilité plus durable, contribuant à la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre tout en stimulant l'innovation technologique.





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