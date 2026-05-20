Flavie Flament et Patrick Bruel : un silence brisé, des accusations et des tournées en suspens

Flavie Flament a révélé avoir été victime d'un viol à l'âge de 16 ans, alors qu'elle était en tournée avec Patrick Bruel. Elle a également évoqué d'autres histoires de viol, menaçant de révéler les identités des auteurs. La sérialité des accusations semble s'exprimer à plein poumon, avec au moins 9 plaintes contre Patrick Bruel en France. Les avocats de l'artiste ont décrit une histoire épisodique avec une Flavie Flament consentante, mais Flavie Flament nie avoir consenti. Les tournées prévues de Patrick Bruel en France, en Suisse, en Belgique et au Canada ont été suspendues, tandis que la justice tente de faire toute la lumière sur ces accusations.

Dans un premier temps, elle n’avait pas souhaité y retourner Flavie Flament . L’animatrice avait déjà donné il y a dix ans, livrée par sa propre mère, violée par un photographe mondialement connu qu’elle ne nommait pas.

Le nom de David Hamilton était sorti, confirmé par la victime,. Dans le même livre, Flavie Flament évoquait d’autres histoires, d’autres viols, proie une fois, proie plusieurs fois, en taisant encore les identités de ceux qui lui avaient fait ça.a commencé à enquêter sur les dizaines de victimes présumées de Patrick Bruel , Flavie Flament a d’abord parlé au média en ligne avec un simple prénom d’emprunt.

Il faut croire que ça ne suffisait pas, malgré la somme de témoignages, l’affaire Bruel peinait à franchir le mur du son. C’est injuste mais c’est ainsi, une parole de quelqu’un de connu pèse davantage que celle d’une trentaine d’anonymes.

Flavie Flament a finalement considéré dans un post Instagram qu’elle avait de nouveau rendez vous avec son passé et avec un homme, écrit-elle, qui a pillé son adolescence : "Son récit, 35 ans après : lui a 31 ans, est au faîte de sa gloire, elle en a 16. Ils ont rendez-vous dans l’appartement parisien du chanteur, il lui propose un thé. Puis, black out. Quand elle reprend ses esprits, il est en train de reboutonner son pantalon.

Évidemment, le récit de Patrick Bruel est tout autre. Il a fallu attendre la parole de Flavie Flament pour queJamais je n’ai forcé une femme. Jamais je n’ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Ce sera à la justice, en laquelle j’ai toute confiance de faire toute la lumière sur ces accusationsSes avocats se chargent de décrire une histoire épisodique avec une Flavie Flament consentante, ce qu’elle dément.

Le fameux parole contre parole. Pas de preuves. Il n'empêche que depuis l'annonce de Flavie Flament, c'est comme si l’appareil judiciaire aussi avait ressenti l’électrochoc. : huit affaires regroupées au parquet de Nanterre.

La fameuse sérialité semble aussi s'exprimer à pleins poumons, capable parfois de surpasser la prescription. On a même du mal à compter les dossiers, au moins 9 plaintes dont 5 en France pour violPour l'heure, Patrick Bruel, présumé innocent, maintient sa tournée prévue à partir du 16 juin en France, en Suisse, en Belgique et au Canada. On espère qu’il se trouve quelqu'un pour consoler Flavie Flament et toutes les autres femmes qui ont parlé.

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