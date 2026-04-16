Flèche Brabançonne : Un Plateau Moins Alléchant pour la Première Édition au Vendredi

La Flèche Brabançonne, déplacée au vendredi par Flanders Classics, affiche un plateau moins prestigieux pour son édition 2026, soulevant des interrogations sur l'impact du changement de date et du statut non-World Tour.

Depuis l'année dernière, les organisateurs de Flanders Classics ont pris la décision de décaler la Flèche Brabançonne du mercredi au vendredi. Cette première édition programmée en fin de semaine avait offert un spectacle captivant, marqué par un duel intense entre Wout van Aert et Remco Evenepoel, ce dernier faisant son retour à la compétition après un grave accident.

Douze mois plus tard, la donne a changé et la direction de course semble déçue. Malgré le respect dû aux 133 coureurs engagés dans cette édition 2026, le plateau proposé est considérablement moins attrayant. Thomas Pidcock, initialement attendu, a finalement renoncé. De plus, plusieurs équipes de premier plan évoluant au plus haut niveau mondial, telles que Red Bull-BORA-hansgrohe, Visma-Lease a Bike, Decathlon CMA CGM, INEOS Grenadiers, Lidl-Trek, Movistar, XDS Astana ou encore Picnic PostNL, n'aligneront pas de contingent.

Les principaux prétendants à la victoire se nomment désormais Romain Grégoire, Mauro Schmid, Tibor Del Grosso, Florian Vermeersch et Tim Wellens, ce dernier effectuant son retour après une fracture de la clavicule subie lors de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Cinq jours seulement après un Paris-Roubaix spectaculaire, la liste des partants de la Flèche Brabançonne laisse un goût amer. Notre commentateur, Rodrigo Beenkens, a exprimé son scepticisme en début de semaine dans le podcast On Connait Nos Classiques, soulignant le caractère magique de la course et la beauté de son circuit local. Cependant, il a confié ne pas être convaincu par le repositionnement au vendredi, estimant que la date du mercredi convenait mieux et pourrait expliquer la faiblesse de la participation.

Il a manifesté un profond respect pour les engagés mais a qualifié le plateau de plus affreux des 40 dernières années, regrettant que les organisateurs ne puissent attirer davantage de grands noms. Du côté de Flanders Classics, on évite de tirer des conclusions hâtives quant à la date. Tomas Van Den Spiegel, CEO de Flanders Classics, interrogé par Het Laatste Nieuws, s'est montré confiant dans la capacité de la course à s'installer dans le temps, affirmant que les équipes doivent simplement s'adapter aux nouvelles habitudes.

Le report de la Flèche Brabançonne au vendredi a permis de combler le créneau du mercredi, occupé auparavant par le Tour du Limbourg, remporté cette année par Tim Merlier. Néanmoins, cette dernière a également souffert d'une participation moins reluisante. La période entre Paris-Roubaix et l'Amstel Gold Race pose des défis logistiques et organisationnels pour les équipes, habituées à un schéma différent. C'est également une semaine de rotation pour les coureurs, qui enchaînent les classiques flandriennes pendant des semaines et sont souvent remplacés. Les formations cherchent encore la formule idéale.

Concernant l'absence de coureurs de renom tels qu'Evenepoel ou van Aert, Tomas Van Den Spiegel rappelle que c'est une problématique récurrente pour les courses qui n'appartiennent pas au circuit World Tour. La Flèche Brabançonne n'ayant pas vocation à obtenir le statut World Tour en raison d'un calendrier déjà dense, la présence des stars reste aléatoire.

Interrogé sur l'étroitesse de l'espace entre la Flèche Brabançonne et l'Amstel Gold Race, Tomas Van Den Spiegel établit une comparaison avec l'enchaînement entre l'E3 Saxo Classic et In Flanders Fields, soulignant que les coureurs parviennent à réaliser ces enchaînements difficiles. Il précise que la distance de la Flèche Brabançonne a été volontairement maintenue courte, à 160 kilomètres, afin de faciliter sa combinaison avec l'Amstel Gold Race, une requête exprimée par les coureurs et les équipes comme étant tout à fait réalisable.

L'avenir nous dira si cette nouvelle formule, avec une date modifiée et un statut hors World Tour, permettra à la Flèche Brabançonne de retrouver un peloton plus attractif, malgré le risque de connaître des éditions moins courues par les grands noms.





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