Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège : Les souvenirs d'Axel Merckx

Axel Merckx se remémore ses participations à la Flèche Wallonne et à Liège-Bastogne-Liège, évoquant ses souvenirs d'enfance, son lien avec le public wallon, les moments de stress et de joie, ainsi que l'influence de son père, Eddy Merckx. Il revient également sur une course particulière à Liège en 2003 et partage sa philosophie du cyclisme.

La Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège : deux courses emblématiques du calendrier cycliste, évoquent chez Axel Merckx des souvenirs contrastés et des émotions profondes. Une balade au pied du Mur de Huy permet de revenir sur son parcours et ses liens avec ces épreuves.

Les premiers souvenirs de la Flèche sont indissociables de la victoire de Claudy Criquielion, un moment de fierté nationale. Grâce à l'influence de son père, Eddy Merckx, Axel a pu côtoyer les grands champions et a toujours entretenu une relation particulière avec la famille Criquielion, marquée par la simplicité et la gentillesse. La popularité d'Axel auprès du public wallon est restée constante au fil des ans, un soutien indéfectible qui l'a toujours marqué.

La Flèche et Liège constituaient des objectifs majeurs en début de saison, source de stress mais aussi d'un profond attachement à la région. Il adorait s'entraîner dans les Ardennes et l'accueil chaleureux du public l'a profondément touché. Il se souvient même de ses coéquipiers et concurrents soulignant l'intensité des encouragements à son nom tout au long du parcours.

L'ascension du Mur de Huy est une expérience paradoxale : une concentration intense où le bruit de la foule s'estompe, laissant place à l'effort et au placement stratégique. Entre les deux courses, Axel avait un rituel spécifique : rentrer à vélo sur une partie du parcours pour allonger et préparer la distance de Liège-Bastogne-Liège. Cette habitude était à la fois fonctionnelle et mentale, lui permettant d'évaluer ses chances pour la suite.

Le rôle de son père était crucial dans sa préparation psychologique, un soutien moral constant, capable de le remotiver dans les moments difficiles. Eddy Merckx savait trouver les mots justes pour l'encourager et lui insuffler un optimisme inébranlable. Un souvenir particulièrement marquant à Liège en 2003, où il s'échappe mais est rattrapé suite à la poursuite orchestrée par Lance Armstrong.

Son manager, Marc Sergeant, lui reproche amèrement cette perte, mais Axel, avec son franc-parler, reconnaît que l'amitié ne compte pas en course. Il pense que Johan Bruyneel a admis par la suite que Lance Armstrong n'aurait pas dû rouler. Bien que la déception ait été forte, surtout pour son père, Liège reste la course de son cœur, en raison de l'engouement populaire et de l'attachement du public.

Pour Axel Merckx, gagner Liège signifie être le meilleur, une épreuve qui met tout le monde d'accord et où les surprises sont rares. Il souligne que la victoire à Liège est un gage de supériorité et rappelle le palmarès impressionnant de certains coureurs. Malgré tout, il n'a aucun regret, ayant toujours donné le meilleur de lui-même. Une philosophie simple, héritée d'une enfance passée dans l'ombre d'une légende, qu'il a su transformer en force et en inspiration





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