Flexi-jobs dans les écoles : le gouvernement wallon encadre l'utilisation

La Fédération Wallonie-Bruxelles prévoit d'introduire des flexi-jobs dans les écoles, mais uniquement pour des tâches d'encadrement et administratives, pas pour l'enseignement. Le projet sera soumis aux partenaires sociaux après les vacances de printemps.

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sous l'égide de la ministre de l' Éducation , Valérie Glatigny (MR), a annoncé son intention d'introduire l'utilisation de travailleurs flexi-jobs au sein des écoles. Cette initiative, cependant, sera strictement encadrée et ne concernera pas les missions d'enseignement en classe. L'objectif principal est d'améliorer l'encadrement des élèves et de soutenir les tâches administratives, tout en évitant de compromettre la qualité de l'enseignement dispensé. Cette proposition, soumise à l'approbation du gouvernement fin mars, prévoit l'utilisation des flexi-jobs pour des rôles spécifiques. Ces rôles comprennent l'assistance aux élèves avant et après les cours, pendant la pause méridienne, ainsi que le soutien aux tâches administratives. La ministre a clairement souligné que l'enseignement proprement dit ne serait pas confié à ces travailleurs. Cette décision répond à une question posée par le député Ersel Kaynak (PS) lors d'une commission parlementaire. Le projet sera soumis à la concertation des partenaires sociaux après la période de congé de printemps, afin de recueillir leurs avis et d'ajuster le projet si nécessaire. Le gouvernement continue de se pencher sur des solutions pour renforcer l'efficacité du système éducatif, tout en respectant les principes de qualité et de stabilité de l'emploi pour les enseignants.

Cette annonce s'inscrit dans une tendance plus large du gouvernement à explorer l'utilisation des flexi-jobs dans différents secteurs. Début du mois, le gouvernement avait déjà exprimé son intention d'autoriser le recours aux flexi-jobs dans le secteur de l'accueil temps-libre (ATL). Cette approche reflète une volonté d'optimiser les ressources et de répondre aux besoins spécifiques de chaque secteur. Le dispositif des flexi-jobs, lancé il y a une décennie, permet aux travailleurs déjà employés au moins à 4/5e temps de cumuler un emploi complémentaire, bénéficiant d'avantages fiscaux et sociaux attractifs. Ces avantages visent à encourager l'engagement dans des secteurs d'activité définis, offrant ainsi une flexibilité accrue aux travailleurs et aux employeurs. Le modèle des flexi-jobs a évolué avec le temps, et le gouvernement évalue constamment son impact et son adéquation aux besoins du marché du travail. L'introduction de flexi-jobs dans les écoles représente une adaptation de ce modèle pour répondre aux défis spécifiques de l'environnement scolaire, tout en tenant compte des préoccupations des enseignants et des parents. La démarche vise à améliorer le fonctionnement quotidien des écoles, sans pour autant impacter directement les missions pédagogiques des enseignants.

Il est important de noter que le Conseil d'État, section législation, a récemment émis un avis critique sur une proposition similaire en Arizona visant à généraliser le recours aux flexi-jobs à tous les secteurs. Cet avis met en évidence la nécessité d'une approche prudente et ciblée lors de l'extension de ce type de dispositif. La prudence est de mise pour éviter les effets indésirables potentiels, tels que la précarisation de l'emploi ou la dégradation des conditions de travail. Le gouvernement wallon, en ciblant spécifiquement certaines tâches et en excluant l'enseignement, semble avoir pris en compte ces préoccupations. L'intention est de garantir que l'introduction des flexi-jobs dans les écoles se fasse de manière responsable et bénéficie à l'ensemble du système éducatif. La concertation avec les partenaires sociaux est une étape cruciale pour s'assurer que les mesures proposées soient acceptables et efficaces. Cette phase permettra de recueillir les points de vue des différents acteurs et d'adapter le projet en conséquence, afin de garantir son succès et son impact positif sur l'environnement scolaire





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