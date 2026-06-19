Flexi-jobs en France : un système assoupli dès juillet, mais est-ce vraiment avantageux ?

À partir du 1er juillet, le système des flexi-jobs est assoupli en Belgique. Découvrez ce que cela rapporte, où gagner le plus, et si c'est financièrement plus intéressant qu'un temps plein.

C'est désormais officiel : à partir du 1er juillet, le système des flexi-jobs est assoupli. Le parlement fédéral a approuvé cette mesure. Mais que rapporte réellement un flexi-job aujourd'hui ?

Où gagne-t-on le plus avec ce type d'emploi ? Et peut-il être financièrement plus avantageux qu'un travail à temps plein ? Un flexi-job permet d'arrondir ses fins de mois en complément d'un emploi existant ou d'une pension. La condition est d'être occupé au moins à 4/5 temps ou d'être déjà pensionné.

Le salaire net est exonéré d'impôts dans certaines limites. Les travailleurs non pensionnés peuvent gagner jusqu'à 18 440 euros par an sans être imposés (année de revenus 2026). Pour les pensionnés, il n'y a pas de plafond. Les employeurs paient une cotisation patronale de 28 % sur le salaire d'un flexi-jobber.

Ce système existe depuis 2015 et a été initialement conçu pour le secteur horeca, où le personnel doit être flexible. Au fil des ans, il a été étendu à de nombreux secteurs, allant des boulangeries aux supermarchés, en passant par les soins de santé et l'éducation.

Cependant, un secteur spécifique peut, via sa commission paritaire, décider de ne pas participer au système, en totalité ou en partie. Cette décision n'est pas définitive et peut être révoquée. Dans la pêche maritime, la construction ou les pompes funèbres, par exemple, les flexi-jobs ne sont autorisés que pour certaines fonctions. L'industrie n'est pas non plus très enthousiaste à l'idée d'introduire ce système.

Le flexi-job doit être exercé chez un employeur autre que celui où l'on travaille déjà ou dans une entreprise liée. Cette règle est légèrement assouplie : pour ceux qui travaillent à 4/5, elle reste en vigueur, mais les pensionnés peuvent désormais effectuer des flexi-jobs.

Toutefois, s'ils souhaitent le faire chez leur ancien employeur, ils doivent attendre le trimestre suivant celui de leur départ à la retraite. Les chiffres les plus récents de l'ONSS et de SD Worx (troisième trimestre 2025) montrent que les femmes (52 %) sont plus nombreuses que les hommes (48 %) à occuper un flexi-job, bien que les hommes travaillent généralement plus d'heures.

Les plus de 65 ans (souvent des pensionnés) se distinguent nettement des autres tranches d'âge, avec un salaire horaire moyen plus élevé que celui des jeunes. Seuls 17 % des flexi-jobbers combinent un emploi à 4/5 avec un flexi-job (soit un taux d'occupation d'au moins 95 %). Parmi ce groupe, 71 % sont des femmes. En moyenne, les flexi-jobbers gagnent environ 446 euros par mois, selon les calculs du secrétariat social SD Worx.

Les écarts sont importants entre secteurs : le mieux rémunéré (auto-écoles) offre plus de 7 euros de l'heure de plus que le moins bien rémunéré (horeca). Pourtant, l'horticulture compte le plus grand nombre de flexi-jobbers (68 409 au troisième trimestre), soit plus de 100 fois plus que les auto-écoles (634).

'Le flexi-job n'existe pas', conclut Anneleen Verstraeten, experte juridique chez SD Worx. 'Chaque secteur l'utilise à sa manière, avec des shifts courts ou des collaborations plus intensives. Cela se reflète dans le nombre d'heures et les revenus, qui varient de 300 euros par mois pour les moins de 25 ans à 720 euros pour les plus de 65 ans.

' Est-il toujours plus avantageux financièrement de travailler à 4/5 et de flexi-jobber un jour par semaine plutôt que de travailler à temps plein ? La réponse varie selon la situation familiale, le salaire de l'emploi principal, le taux horaire du flexi-job et le nombre d'heures effectuées. La centrale syndicale chrétienne a réalisé des simulations.

Pour un célibataire sans enfant avec un salaire brut de 3 500 euros (incluant pécule de vacances et treizième mois), le net mensuel est de 2 481,09 euros. Avec un flexi-job (46 semaines par an, 7,6 heures par jour au taux horaire moyen de 15,86 euros), le net monte à 2 943,14 euros. En travaillant à 4/5 et en flexi-jobant aux mêmes conditions, le net est de 2 597,29 euros, soit 100 euros de plus qu'à temps plein.

Pour une famille avec un enfant et un salaire brut de 4 500 euros, les allocations familiales et primes scolaires s'ajoutent. Le net mensuel est de 3 906,83 euros. Avec un flexi-job supplémentaire, le net atteint 4 368,88 euros. En travaillant à 4/5 et en flexi-jobant, le net est de 4 290,72 euros, soit plus de 300 euros de plus qu'à temps plein.

Pour un couple avec deux enfants et un salaire brut de 5 500 euros, le net mensuel est de 3 859,59 euros. Avec un flexi-job, le net est de 4 321,65 euros. En travaillant à 4/5 et en flexi-jobant, le net est de 3 769,16 euros, soit près de 100 euros de moins qu'à temps plein. Conclusion : le flexi-job n'est pas toujours gagnant





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