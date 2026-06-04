Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a promis que l'international français, Konaté, et les trois stars madrilènes, Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham, joueront pour le club espagnol la saison prochaine. Cette annonce a été accueillie avec enthousiasme par les supporters du Real Madrid, qui attendent avec impatience la saison prochaine.

Si je suis réélu président dimanche, je peux vous assurer que l'un des meilleurs défenseurs du monde, Konaté , jouera au Real Madrid la saison prochaine.

Dans ce même entretien publié mercredi soir, Florentino Pérez assure que, confirmant la vidéo publiée plus tôt par son compte de campagne, annonçant le retour de l'entraîneur portugais sur le banc en cas de victoire dimanche dans les urnes face à Enrique Riquelme. En fin de contrat avec Liverpool, Konaté, 27 ans, était annoncé depuis plusieurs mois comme la cible principale du géant espagnol pour renforcer sa défense, au terme d'une deuxième saison sans titre majeur.

L'international français (27 sélections), vice-champion du monde en 2022, prépare actuellement le Mondial-2026 avec les Bleus et n'avait pas souhaité évoquer son avenir. Interrogé dans cette interview au sujet de son projet en cas de réélection, Florentino Pérez a également promis que les trois stars madrilènes Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham joueront pour le Real Madrid la saison prochaine.

Cette annonce a été accueillie avec enthousiasme par les supporters du Real Madrid, qui attendent avec impatience la saison prochaine. Le club espagnol a également annoncé que l'entraîneur portugais, Carlos Ancelotti, sera de retour sur le banc en cas de victoire dimanche dans les urnes face à Enrique Riquelme. Cela signifie que le Real Madrid sera renforcé par l'arrivée de Konaté et des trois stars madrilènes, ce qui devrait lui permettre de remporter de nouveaux titres majeurs.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a également promis que le club espagnol sera plus fort que jamais la saison prochaine. Il a également annoncé que le Real Madrid investira dans la formation des jeunes joueurs, pour les aider à devenir les meilleurs défenseurs du monde. Cela signifie que le Real Madrid sera un club encore plus fort et plus compétitif la saison prochaine.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a également annoncé que le club espagnol sera plus transparent dans ses opérations financières, pour éviter les scandales et les problèmes financiers. Cela signifie que le Real Madrid sera un club plus respecté et plus aimé par les supporters. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a également promis que le club espagnol sera plus accessible aux supporters, pour les aider à suivre les matchs et les entraînements.

Cela signifie que le Real Madrid sera un club plus populaire et plus aimé par les supporters. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a également annoncé que le club espagnol investira dans la construction d'un nouveau stade, pour accueillir les matchs de la saison prochaine. Cela signifie que le Real Madrid sera un club plus fort et plus compétitif la saison prochaine.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a également promis que le club espagnol sera plus respecté et plus aimé par les supporters, pour les aider à suivre les matchs et les entraînements





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