Florian Devise, le miraculé de l’accident du 20 mars 2022, se reconstruit avec courage

Quatre ans après avoir été gravement blessé dans un accident de la route, Florian Devise raconte son parcours de résilience, marqué par un tatouage symbolique, une détermination inébranlable et l’attente d’un procès qui pourrait lui permettre de tourner la page.

Le 20 mars 2022, aux aurores, Florian Devise a vu sa vie basculer lorsqu’il a été violemment percuté par le véhicule conduit par Paolo Falzone.

Cet accident tragique a non seulement marqué son existence, mais aussi celle de toute sa famille. Quatre ans plus tard, le jeune homme porte en lui les cicatrices de ce drame, qu’il a choisi de symboliser par un tatouage représentant la date fatidique. Pour lui, cette marque n’est pas un rappel douloureux, mais plutôt un symbole de sa chance d’être toujours vivant et de pouvoir continuer à partager des moments précieux avec ses proches.

Il déclare avec sérénité : « Ça ne me fait pas de mal de voir la date. C’est comme la cicatrice, elle fait partie de moi et ça fera toujours partie de moi. » Depuis cet événement, Florian Devise a refusé de revoir les images de l’accident, qui a coûté la vie à plusieurs de ses amis. Contrairement à d’autres victimes, il a préféré se concentrer sur sa guérison et sa reconstruction.

Quelques jours après les faits, le 2 avril 2022, nous l’avions rencontré à l’hôpital, où il se battait avec une détermination inébranlable malgré son crâne perforé. Il confiait alors ses craintes : « Peur ? Oui, bien sûr. Parce que si j’ai un problème, que je deviens paralysé d’un côté, ça va être très dur à vivre pour moi ainsi que pour mes parents.

Ils vont devoir s’occuper de moi tout le temps. » Aujourd’hui, quatre ans plus tard, Florian est debout, littéralement et moralement. Une plaque de ciment a été insérée dans son crâne pour remplacer la partie endommagée, et après des mois de lutte et quatre années de traitement, il avance avec une nouvelle perspective.

« C’est une nouvelle page. La partie os du 20 mars, elle n’est plus là. C’est une protection, c’est une prothèse. C’est une belle protection et c’est une nouvelle page.

» Pour sa mère, Nicole Greuse, la survie de son fils relève du miracle. Elle ne cache pas son émotion et souligne chaque jour la chance qu’ils ont eue. Florian, quant à lui, attend avec impatience la fin du procès de Paolo Falzone, qu’il espère voir mettre un terme à cette longue épreuve. Il confie : « J’attends juste la fin du procès pour pouvoir tourner la page.

Qu’on ne ressasse plus à chaque fois l’histoire de l’audience, telle date, l’audience, telle date. Ça restera toujours en nous. Mais je souhaite que la page se clôture et qu’on puisse reprendre une vie sans en parler tout le temps. » Durant les deux mois du procès, Florian compte faire une pause dans son travail pour assister aux audiences, un face-à-face qu’il attend avec une certaine appréhension mais aussi une détermination à faire valoir la justice.

En 2023, un an après les faits, il avait déjà repris le Gilles dans les rues de Strépy, un acte de résilience et un hommage à ses amis disparus





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