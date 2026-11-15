Fluvius stoppe warmtenetinvesteringen Antwerpen 2027

Fluvius reduceert investeringen voor warmtenetten à Antwerpen de 32,9 à 3,3 millions d'euros pour 2027. La ville cherche de nouveaux partenaires pour continuer les projets.

Le gestionnaire de réseau énergétique Fluvius a officiellement annoncé l'arrêt de tous ses futurs projets de réseaux de chaleur à Antwerpen. Cette décision stratégique marque une rupture significative dans le déploiement de l'infrastructure thermique de la ville. Le quotidien Groen a confirmé cette information, qui est également corroborée par les documents internes du pouvoir exécutif anversois.

Réduction drastique des budgets 2027

Fluvius réduit drastiquement ses engagements financiers pour l'année 2027. Les investissements initialement prévus pour le développement de ces réseaux passent de 32,9 millions d'euros à seulement 3,3 millions d'euros. Cette diminution représente une chute d'environ 90 pour cent du budget anticipé. La raison invoquée par l'entreprise est la faible rentabilité économique des réseaux de chaleur haute température en Région flamande.

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Le gestionnaire souligne la complexité technique, la hausse des coûts et les délais de réalisation prolongés comme obstacles majeurs. Il note également que le cadre réglementaire est encore en cours d'élaboration et que le soutien financier disponible est limité comparé à certains pays voisins. Cette nouvelle orientation stratégique implique qu'aucun nouvel engagement ne sera pris en attendant une décision finale.

Situation géographique des projets en cours

Malgré cette annulation généralisée, les réseaux existants dans le nord et l'est de la ville continueront d'être opérationnels comme prévu. Les zones concernées incluent spécifiquement le site des abattoirs, le centre hospitalier Stuivenberg, la rue Wilgen et la piscine de la Veldstraat. Ces installations fonctionnent déjà et bénéficient d'une continuité de service garantie.

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En revanche, la situation est radicalement différente pour les quartiers du centre-ville et le quartier de Linkeroever. Dans ces secteurs, Fluvius met fin à sa participation directe. La Ville d'Antwerpen doit désormais trouver de nouveaux partenaires privés pour reprendre ces mandats spécifiques et assurer la poursuite des travaux.

Stratégie de la Ville d'Antwerpen et réaction politique

Karim Bachar, l'échevin de l'Environnement du parti Vooruit, a affirmé que les projets de chaleur ne seront pas abandonnés. Il a déclaré que la ville examine activement comment réaliser ces infrastructures avec d'autres fournisseurs. Une lettre officielle a été envoyée à Fluvius pour clarifier les conditions de future collaboration. Cette démarche vise à sécuriser des arrangements concrets avec d'autres gestionnaires de réseau.

L'opposition Groen critique vivement la gestion de cette crise par le collège échevinal. La conseillère Ariane Giraneza reproche à l'exécutif son attitude d'attente, soulignant que Fluvius avait modifié sa stratégie en juin. La ville n'a répondu que tardivement le 23 octobre par une lettre menaçant de reprendre la main. Cette lenteur inquiète face aux enjeux climatiques urgents.

Groen craint également que cette incertitude n'entrave d'autres grands chantiers urbains. Elle note que les échevins Koen Kennis de N-VA et Patrick Janssens de Vooruit siègent actuellement au conseil d'administration de Fluvius. Karim Bachar répond que des discussions ont eu lieu avant la lettre officielle, mais qu'elles ne devaient pas être publiques. Le développement d'un réseau de chaleur consiste à distribuer la chaleur produite en un seul point central vers de nombreux bâtiments.

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Pour le sud d'Antwerpen, la recherche d'une source d'énergie durable se poursuit sans la participation de Fluvius. Actuellement, des foyers y sont connectés à un réseau alimenté provisoirement au gaz. La Ville cherche activement à diversifier ses partenaires pour garantir la transition énergétique annoncée. Les prochaines étapes dépendront des réponses obtenues concernant les modalités de reprise des projets.