Focus Police : Risques de sécurité et violations de la vie privée

Le rapport du COC révèle des failles graves de sécurité et de vie privée sur la plateforme numérique Focus, successeur d'i-Police. Des mesures correctives urgentes sont exigées.

La plateforme numérique Focus, utilisée quotidiennement par les agents de police sur le terrain, fait face à de graves critiques concernant sa conformité en matière de protection des données et de sécurité informatique. Ces conclusions proviennent d'un rapport récent publié par le Contrôleorgaan op de Politionele Informatie, abrégé sous le nom de COC. Ce document souligne que bien que l'outil soit fonctionnel, il présente des vulnérabilités critiques qui exposent les systèmes d'information policier à des risques élevés d'utilisation abusive.

Origines et objectifs du système

Focus est conçu comme l'application mobile et la plateforme informatique de remplacement pour le système i-Police, lequel avait échoué. L'initiative a été développée par la police locale d'Anvers afin d'améliorer le soutien opérationnel des agents sur le terrain. L'objectif initial consistait à numériser les processus policiers, à consolider plusieurs systèmes de données distincts en une seule plateforme d'information et à détecter plus rapidement les risques et les réseaux criminels. Cette stratégie visait à moderniser fondamentalement les capacités d'investigation et d'intervention des forces de l'ordre belges.

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L'héritage de ce projet remonte au lancement du programme i-Police en fin d'année 2021. À cette époque, l'ancien ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden, issue du parti CD&V, avait signé un contrat d'une valeur de 299 millions d'euros avec le cabinet de conseil informatique français Sopra Steria. La politique a ensuite dû démissionner en décembre 2025, car il a été révélé qu'elle avait exercé en tant qu'avocate pour Sopra Steria juste avant sa nomination au ministère en 2020. Son successeur, Quintin, représente le parti MR et a hérité de cette gestion complexe.

Failles techniques exposées par le COC

Le rapport du COC identifie des problèmes majeurs liés au manque d'audit des accès aux bases de données. Normalement, chaque consultation d'un fichier de police doit être enregistrée numériquement pour permettre un suivi précis. Cependant, plusieurs modules de Focus ne fonctionnent pas selon cette exigence légale. Cette absence de traçabilité crée un risque significatif de détournement, car il devient impossible de déterminer quels agents ont consulté des informations personnelles ou divulgué des données sensibles.

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Les violations de la vie privée concernent également la conservation des données. Bien que la loi impose une suppression ou une archivage stricte après une période déterminée, certaines informations et messages dans Focus restent stockés de manière illimitée. Cette pratique contrevient directement aux réglementations européennes et nationales sur la protection de la vie privée des citoyens et des suspects.

Vulnérabilités critiques de sécurité

Une faille de sécurité critique a également été documentée concernant la gestion des sessions de connexion. Lorsqu'un agent se connecte à son smartphone professionnel, il reste authentifié pendant 14 heures sans que le dispositif ne verrouille automatiquement l'écran ou ne demande de nouveau le mot de passe. Cette longue durée d'inactivité sécurisée expose considérablement les données sensibles en cas de perte ou de vol du matériel.

Si un téléphone est égaré ou volé, toute personne non autorisée pourrait accéder aux bases de données policières pendant une durée prolongée sans entrave. Cette situation met en danger l'intégrité des enquêtes en cours et la confidentialité des données personnelles stockées sur le réseau national. Les autorités reconnaissent que la plateforme fonctionne techniquement mais exigent des modifications immédiates pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes.

Réactions et perspectives d'avenir

Face à ces constats, le contrôleur insiste pour que la plateforme ne soit pas supprimée complètement mais soit plutôt profondément restructurée. Les autorités compétentes sont responsables de la mise en œuvre correcte des correctifs nécessaires. Les discussions entre les responsables politiques et les services techniques sont en cours pour garantir la conformité future.

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Tant la police locale d'Anvers que la police fédérale ont confirmé qu'elles travaillent activement sur ces questions. La police locale est le développeur initial du système, tandis que la police fédérale supervise son déploiement à grande échelle. Leur collaboration reste essentielle pour résoudre les problèmes identifiés dans le rapport et restaurer la confiance du public dans l'utilisation des outils numériques de la justice.