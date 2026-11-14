Focus : Rapport critique sur les failles de sécurité et juridiques de la base de données policière belge

Un rapport du COC révèle des lacunes majeures dans le système Focus de la police belge, soulevant des inquiétudes sur la protection des données et la sécurité informatique.

Le système d'information centralisé Focus, développé par la police anversoise et déployé à l'ensemble des zones locales ainsi qu'à la police fédérale, fait face à un examen critique sévère concernant sa conformité juridique et sa sécurité informatique. Ce rapport, transmis en juin au ministre de l'Intérieur Bernard Quintin (MR) et à la ministre de la Justice Annelies Verlinden (CD&V), pointe de sérieuses lacunes qui pourraient compromettre la confiance du public dans les infrastructures de sécurité nationale.

Analyse des failles de sécurité et juridiques du système

Le Commissaire central de la vie privée, connu sous le nom de COC et agissant comme le gardien des droits fondamentaux au sein de l'appareil policier belge, a formulé des critiques détaillées dans son rapport officiel. Les experts estiment que le système ne garantit pas toujours une traçabilité rigoureuse des actions effectuées par les agents, ce qui constitue un risque majeur pour la protection des droits individuels.

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Une préoccupation centrale soulevée par le COC concerne l'absence d'un enregistrement fiable et complet des identités des agents qui consultent, modifient ou diffusent des documents sensibles. Cette opacité entrave considérablement la capacité des autorités à traquer les abus potentiels ou les accès non autorisés, créant un environnement où la responsabilité individuelle est difficile à établir en cas de dysfonctionnement ou de violation.

Problèmes techniques et gestion des données obsolètes

Au-delà des aspects juridiques, les défauts techniques de l'infrastructure informatique sont également mis en lumière par les experts en sécurité. Les droits d'accès sont jugés excessivement larges, permettant à un nombre potentiellement trop important de personnel de toucher aux bases de données sans vérification suffisante. Cette perméabilité augmente les risques de fuites ou de modifications malveillantes.

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De plus, les temps de connexion au serveur sont décrits comme trop longs, ce qui impacte l'efficacité opérationnelle des forces de l'ordre lors d'interventions critiques. Cette latence technique pourrait retarder la prise de décision dans des situations d'urgence, soulignant le besoin urgent d'une mise à jour des infrastructures pour répondre aux exigences modernes de rapidité et de réactivité.

Un autre point faible majeur réside dans la gestion centralisée des informations. Les données peuvent être modifiées à différents endroits sans garantie que ces changements soient synchronisés et mis à jour uniformément sur tous les systèmes connectés. Cette fragmentation conduit à la circulation continue d'informations obsolètes, ce qui peut avoir des conséquences graves sur le terrain.

Implications financières et réponse des autorités

Le contexte économique de ce dossier est également crucial, avec des références à un fiasco financier estimé à 76 millions d'euros, attribué à un manque de leadership et de compétences au sein de la police fédérale. I-Police, l'organisation syndicale, a fortement critiqué la gestion de ce projet, soulignant les coûts élevés engendrés par ces inefficacités structurelles et managériales.

Bien que le ministre Bernard Quintin se soit réjoui publiquement de certaines avancées lors de sa présentation devant le parlement le 3 novembre, le rapport du COC tempère cet enthousiasme en demandant des corrections immédiates. L'organe de contrôle exhorte explicitement la police belge à s'attaquer frontalement à ces manquements, reconnaissant que suspendre temporairement Focus risquerait de paralyser le fonctionnement complet du service public de sécurité.

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La police fédérale a répondu à ces critiques par une déclaration écrite, tentant de nuancer les conclusions du rapport tout en acceptant la nécessité d'améliorations. Cette réponse arrive alors que la société civile et les experts juridiques appellent à une transparence accrue sur l'utilisation des outils numériques par les forces de l'ordre, dans un équilibre délicat entre sécurité nationale et respect de la vie privée.