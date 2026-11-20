La foire aux livres du Kiwanis propose des ouvrages en parfait état à bas prix rue Hector Denis à Liège. L'événement se poursuit jusqu'à lundi 18h00, profitant de dons provenant d'héritages.

La foire aux livres organisée par le Kiwanis propose une sélection d'ouvrages d'occasion en excellent état, accessibles à des prix modiques. Ces événements permettent aux collectionneurs et lecteurs occasionnels de découvrir de vrais trésors littéraires dans le quartier de Saint-Nicolas à Liège. La manifestation se tient actuellement rue Hector Denis, juste en face du cimetière de Montegnée.

Mécanisme de collecte des ouvrages d'occasion

Les livres proviennent principalement de dons privés réalisés par des particuliers, souvent dans le cadre de désencombrements domestiques ou d'héritages. Une dame a ainsi contacté l'organisation après le décès de son mari, amateur de bandes dessinées, pour qu'ils récupèrent ses albums. La majorité de ces ouvrages arrivent de cette manière, lorsque les propriétaires estiment ne plus les relire après des années.

Also read La licence GTA inspirée d’un jeu vidéo wallon sorti en 1999 ? « Ils ont même fait de la promotion aux États-Unis »

Les membres du Kiwanis recoivent quotidiennement entre trois et quatre appels pour planifier des collectes. Ils se déplacent en camionnette pour récupérer les ouvrages chez les donateurs ou acceptent les dépôts à Saint-Nicolas. Chaque jour, l'équipe traite approximativement un mètre cube de livres, témoignant de l'engouement持续 des Liégeois pour cette cause.

État des livres et prix de vente attractifs

Malgré leur statut d'occasion, les ouvrages présentés sont en très bon état, au point que leur qualité pourrait les faire passer pour neufs. Cette rigueur dans la sélection garantit une expérience agréable pour les acheteurs qui recherchent des livres bien préservés. La plupart des titres sont mis en vente entre 1,50 et 4 euros, rendant la lecture accessible à tous les budgets.

Advertisement

Le choix proposé est varié, couvrant divers genres littéraires et répondant à des intérêts multiples. Les bénévoles s'assurent que chaque ouvrage est en bon état avant sa mise à disposition. Cette approche permet de maintenir une réputation de qualité au sein de la communauté locale et d'attirer un public fidèle.

Impact local et dates de l'événement à Montegnée

Cet événement se déroule jusqu'à lundi 18h00, offrant une dernière opportunité aux passionnés de livres de visiter les stands. L'implantation rue Hector Denis, près du cimetière de Montegnée, facilite l'accès pour les résidents de la région liégeoise. Cette proximité géographique encourage les locaux à soutenir cette initiative caritative.

Les fonds récoltés grâce à la vente de ces livres contribuent aux actions sociales du Kiwanis à Liège. En achetant un livre, les participants soutiennent indirectement des projets communautaires tout en satisfaisant leur passion pour la lecture. Cet échange vertueux renforce le lien social au sein du quartier de Saint-Nicolas et de ses environs.