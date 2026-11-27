La Fondation Roi Baudouin soumet ses recommandations pour modifier les horaires et devoirs en maternelle et primaire. Le débat politique s'engage sans vote garanti.

La Fondation Roi Baudouin a officiellement transmis ses propositions au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour repenser l'organisation des journées scolaires. Cette initiative vise spécifiquement à moderniser les rythmes des élèves en maternelle et en primaire. Les autorités régionales ont annoncé qu'elles allaient examiner ces suggestions pour améliorer le bien-être et l'apprentissage des enfants.

Propositions concrètes pour les horaires

Les recommandations incluent le démarrage plus doux de la journée éducative et l'allongement de la pause de midi. L'objectif est de réduire la fatigue des jeunes apprenants tout en favorisant une meilleure digestion et récupération. Ces ajustements horaires cherchent à équilibrer les temps d'étude et les moments de repos essentiels au développement cognitif.

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Suppression des devoirs à domicile

Un point central du dossier concerne la suppression des devoirs à domicile dans les écoles maternelles et primaires. La Fondation estime que cette mesure permettrait de libérer du temps familial et de réduire le stress des élèves. Cette proposition s'inscrit dans une volonté globale de repenser les méthodes pédagogiques pour les rendre plus adaptées aux besoins contemporaires.

Débat politique et limites temporelles

Le monde politique va désormais débattre de ces propositions soumises par la Fondation. Cependant, aucune mesure concrète ne sera décidée sous la législature actuelle. Cette limitation temporelle crée une incertitude quant à la mise en œuvre rapide des changements proposés par les experts en éducation.

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Impact sur les familles wallonnes

Ces modifications touchent directement les milliers de familles de la région dont les enfants suivent ces niveaux. Les parents devront s'adapter à un nouvel horaire de sortie et à une absence de travail à la maison. La transition nécessitera une réorganisation des emplois du temps familiaux pour accommoder ces nouvelles règles éducatives.

Avenir du système éducatif régional

La question de la refonte des rythmes scolaires reste d'actualité pour les prochaines années. La Fondation continue d'observer l'évolution du débat au sein des institutions régionales. Les décideurs publics devront trancher sur la pérennité de ces idées au-delà du cycle électoral en cours.