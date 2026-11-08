Fontaines D.C. fait l'histoire à De Afrekening avec un record de 4 titres

Le groupe irlandais Fontaines D.C. établit un nouveau record dans les charts de Studio Brussel. Découvrez comment Dopamine Chamber conquiert l'Europe et leur futur concert à Anvers.

Le groupe post-punk irlandais Fontaines D.C. a gravé son nom dans les annales des classements musicaux en occupant simultanément quatre places du hit-parade De Afrekening de Studio Brussel. Cette performance historique inclut les titres Japan, Tongue, Where Is Gone et Marianne, une prouesse jamais atteinte par un seul artiste dans l'histoire de cette émission radiophonique belge. La formation irlandaise marque ainsi un cap significatif dans sa reconnaissance internationale, consolidant son statut de pilier du genre.

Un Record Historique sur Studio Brussel

Fontaines D.C. établit un nouveau record dans les charts de Studio Brussel avec ce classement exceptionnel. Les quatre morceaux proviennent de leur cinquième album studio intitulé Dopamine Chamber, lequel est sorti le 16 octobre dernier. Cet opus reçoit un accueil chaleureux tant de la part des fans que des critiques spécialisés, validant la trajectoire ascensionnelle du groupe au cours des dernières années.

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Le morceau Marianne, décrit comme mélancolique et traitant d'une relation dysfonctionnelle, fait son entrée à la vingt-neuvième position. Il s'agit du quatrième single du groupe à figurer dans cette liste. Les autres titres retenus sont les singles Marianne, Tongue et Where Is Gone, qui ont été diffusés en amont de la sortie de l'album. Le titre Where Is Gone marque d'ailleurs leur première collaboration musicale avec la chanteuse espagnole Rosalía, ajoutant une dimension nouvelle à leur son distinctif.

Le Succès de Dopamine Chamber

Dopamine Chamber constitue le cinquième album du quatuor irlandais sur une période de sept ans. Après avoir posé les bases internationales avec leur quatrième opus Romance, le groupe continue de bâtir sur ce succès majeur. La sortie de ce nouvel album démontre une capacité constante d'innovation et de renouvellement créatif, maintenant l'audience captivée par leur style unique.

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Le groupe prévoit de s'arrêter à Anvers plus tard cette semaine. Ils se produiront au AFAS Dome, une salle qui est actuellement complète. Cette tournée européenne s'accompagne d'une initiative solidaire importante pour chacun de leurs concerts.

Impact Social et Solidarité

L'impact de la tournée de Fontaines D.C. dépasse le cadre musical grâce à une action caritative concrète. Pour chaque ticket vendu pour le concert au AFAS Dome, le groupe verse un euro à l'organisation War Child. Cette démarche met en lumière l'engagement social persistant des membres du groupe et leur désir de contribuer positivement aux causes humanitaires tout en partageant leur art avec leur public belge.

Origines et Évolution Artistique

Les membres de Fontaines D.C., composés de Grian Chatten, Conor Curley, Carlos O'Connell, Conor Deegan III et Tom Coll, ont d'abord fonctionné comme un collectif de poètes avant de former leur groupe. Le nom D.C. fait référence à Dublin City, leur ville natale, reflétant un lien indissociable entre leur identité urbaine et leur musique. Bien que la gentrification ait transformé Dublin, la ville reste leur muse principale et leur racine artistique profonde.

Grian Chatten, né en Angleterre et élevé à Dublin, réside désormais à Londres avec les autres membres depuis la sortie de leur second album A Hero's Death en 2020. Cette période a marqué une évolution vers un son plus psychédélique, influencé par des groupes comme The Beach Boys. Leur quatrième album Romance, produit par James Ford, a propulsé le groupe sur la scène internationale avec des hits comme Favourite et Starburster.

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Engagement Politique et Prochaines Étapes

Les performances live de Fontaines D.C. sont réputées pour leur intensité musicale et leur dimension activiste. Le groupe soutient la cause palestinienne depuis longtemps et affiche régulièrement des messages tels que Free Palestine lors de ses concerts. Leur présence au festival Rock Werchter en 2025 a été marquée par des revendications claires contre la situation à Gaza, accueillies favorablement par leur audience.

La santé mentale constitue également un thème central dans les textes de Grian Chatten, qui aborde ouvertement ses propres luttes, notamment lors de la création du morceau Starburster inspiré d'une crise d'angoisse. Avec des dates confirmées à Anvers et un catalogue en constante expansion, Fontaines D.C. continue de définir l'avenir du post-punk moderne tout en maintenant un dialogue fort avec ses fans.