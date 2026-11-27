Saint-Trond et Anderlecht montent en puissance en Europe. La Belgique consolide sa 3e place au classement coefficient UEFA, devançant les Pays-Bas.

Le bilan de la semaine des clubs belges sur la scène européenne est mitigé mais globalement encourageant. Saint-Trond s'est imposé sur la pelouse d'Hadjjuk Split, devenant ainsi la première équipe belge à sécuriser sa place dans le top 24 de sa compétition. Cette qualification automatique pour les barrages constitue un exploit historique. En parallèle, Anderlecht se rapproche dangereusement de la validation de sa place dans le top 24 de l'Europa League. À l'inverse, KAA Gand et Club Bruges ont connu des parcours plus difficiles. Le KAA Gand a été freiné par l'Étoile rouge, tandis que le Club Bruges a subi une défaite sévère face à Liverpool.

Saint-Trond et Anderlecht vers les barrages

Saint-Trond a réalisé la meilleure prestation de la semaine en battant Hadjuk Split. Cette victoire cruciale permet au club limbourgeois d'assurer sa qualification pour les barrages de la Conference League. Les supporters de Saint-Trond peuvent désormais espérer une progression supplémentaire. Ils visent encore une place dans le top 8, malgré les deux confrontations directes qui restent à jouer. Cette performance marque une étape clé dans leur campagne européenne. Anderlecht, quant à lui, montre une forme régulière en Europa League. Le club bruxellois est proche de valider son ticket pour le top 24. Sa série de trois victoires consécutives en Europe relance parfaitement sa dynamique. Après deux défaites initiales, cette reconstruction est essentielle pour maintenir leur éligibilité.

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Lech Poznan et Liverpool dominent

Anderlecht a affronté Lech Poznan avec un jeu supérieur sur le papier. Le club a manqué une opportunité majeure pour tenter d'accrocher une place dans le top 8. Cette défaite ou ce match nul laisse le club en sixième place, une position qui maintient le club dans le coup. Anderlecht démontre du caractère mais manque de précision dans les détails finaux. Club Bruges a connu une semaine très différente face à Liverpool. Le combat a été honorable, mais le résultat lourdement battu ne laisse guère de place à l'optimisme. Le Club doit probablement abandonner son rêve de top 8 pour cette saison. Il garde néanmoins les mains libres pour continuer l'aventure en Ligue des champions. La pression reste néanmoins forte pour les équipes bruxelloises.

Le KAA Gand risque l'élimination

Le KAA Gand a vécu une semaine très décevante face à l'Étoile rouge. Le courant était déjà très alternatif pour le club gantois depuis plusieurs semaines. À quelques minutes d'un succès qui aurait presque ouvert les portes des barrages, le club a concédé le partage. Cette égalité fait tomber le KAA Gand à la 22e position de la Conference League. Cette position est dangereuse et précaire. Les joueurs vont devoir sérieusement se réveiller rapidement. Ils ne doivent pas risquer une élimination qui ferait vraiment tache. L'échec de la semaine est donc à mettre au crédit du KAA Gand. Leur régularité est remise en question par cette prestation en demi-teinte.

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La Belgique consolide son rang UEFA

Globalement, la semaine reste bonne pour la Belgique dans les classements européens. Le pays est désormais le septième à avoir engrangé le plus de points. Ce score est largement aidé par les deux victoires, les deux partages et les premiers points bonus obtenus par Saint-Trond. Avec 1.325 points, la Belgique réalise une excellente performance statistique. Elle fait mieux que ses concurrents directs, à savoir les Pays-Bas et le Portugal. Ces derniers totalisent 1.000 points dans les compteurs actuels. Lentement mais sûrement, la Belgique creuse son écart sur ses voisins néerlandais. Elle était dépassée en début de saison par les Pays-Bas. Maintenant, la dynamique est en faveur des équipes belges.

Perspectives pour la Ligue des Champions

La Belgique reste bien au contact du Portugal dans la course aux places d'honneur. Le pays est d'ailleurs troisième au classement de la saison en cours. Cette troisième place est importante car les deux premiers pays bénéficieront d'un ticket supplémentaire direct pour la prochaine Ligue des Champions. L'obtention d'un tel ticket reste, à ce stade, assez utopique pour la Belgique. Toutefois, cette troisième place n'est absolument pas à négliger. Elle démontre la bonne santé de nos représentants sur la scène continentale. Si tous les cinq clubs venaient à finir dans le top 24, un scénario totalement possible. Une surprise ne pourrait pas être balayée d'un revers de main lors des tirages futurs.