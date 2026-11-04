Football: Liverpool et le Real Madrid tremblent en Ligue Europa

Liverpool et le Real Madrid ont connu des soirées difficiles en Ligue Europa. Fenerbahce et l'AEK Athènes ont secoué les géants européens avant les défaites finales.

Lors de ces premières rencontres de la soirée en Ligue Europa, deux formations européennes de haut vol ont été profondément secouées par des adversaires audacieux. Liverpool et le Real Madrid, habituellement dominants, ont dû faire face à des prestations remarquées de Fenerbahce et de l'AEK Athènes. Ces clubs turc et grec ont démontré une résistance inattendue face aux géants anglais et espagnols.

Déroulement chaotique à Istanbul

Liverpool ouvrait le score dès la vingt-cinquième minute grâce à Trey Nyoni, marquant un départ prometteur pour les Reds. Cependant, Mason Greenwood parvenait à rétablir l'égalité à la demi-heure de jeu, remettant les compteurs à zéro. La rencontre restait donc très ouverte entre les deux équipes.

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Les hommes d'Iraola reprenaient l'avantage à une vingtaine de minutes de la fin grâce à une réalisation d'Isak. Cette relance du score semblait offrir la victoire à Liverpool, mais le club turc ne paniquait pas pour autant. Il fallait attendre la dernière action notable pour voir le score final s'imposer.

C'est finalement Muriqi qui a donné au score son allure finale, surprenant les Reds qui étaient incapables de revenir dans la rencontre. Romelu Lukaku, titulaire dans l'équipe de Liverpool, a disputé soixante-trois minutes du match lors de cette défaite surprise.

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Réaction et victoire du Real Madrid

Dans l'autre match majeur de la soirée, les recordmen du nombre de titres dans la compétition ont tremblé de façon assez inattendue. Le Real Madrid a fortement vacillé mais s'en est sorti contre l'AEK Athènes, montrant une vulnérabilité rare pour le club madrilène.

Délestés de toute pression face aux Madrilènes, les Grecs ont crânement joué leur chance et ont mené à plusieurs reprises. Ils ont ouvert le score par un ancien de notre championnat, Aboubakary Koita, qui portait les couleurs de Saint-Trond par le passé. Cette entrée en matière surprise mettait une pression immense sur les Espagnols.

Jude Bellingham parvenait à égaliser, apaisant temporairement le public madrilène. Cependant, Koita s'est mué en passeur décisif pour Pilo, permettant à l'AEK Athènes de reprendre l'avantage sur le score de 2-1. Le Real Madrid semblait alors en difficulté face à une équipe grecque bien organisée.

Interventions décisives et conclusion

Ce n'est qu'après ce second retard que la situation s'est résorbée pour le Real Madrid. Kylian Mbappé a réussi à remettre les deux équipes à égalité, effaçant le bénéfice de jeu de l'AEK Athènes. Cette égalisation a redonné espoir aux supporters présents à Madrid.

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La victoire finale est revenue à Federico Valverde, qui a décoché une superbe frappe pour offrir la victoire aux Madrilènes 2-3. Cette performance complexe a permis au club espagnol de repartir avec les trois points, malgré une prestation globalement fragile tout au long de la rencontre.