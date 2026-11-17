Le régime fiscal préférentiel du football professionnel coûte plus de 200 millions d'euros par an à l'État. Vooruit accuse le MR de bloquer le dossier au sein du gouvernement.

Le parti flamand Vooruit, qui se situe au centre gauche, mène seul une bataille difficile au sein d'une coalition gouvernementale qui penche à droite, et surtout en Flandre. Le parti est de plus en plus accusé de chercher à ramener les socialistes francophones au pouvoir, un reproche jugé inacceptable par une partie de la presse et de la classe politique flamande. Pour peser dans ce combat, Vooruit a besoin de symboles forts, et le parti pense en avoir trouvé un avec le régime fiscal préférentiel dont bénéficie le football professionnel en Belgique.

Le dossier porte sur un coût estimé à un peu plus de 200 millions d'euros par an pour l'État. Ce montant reste sans commune mesure avec la réforme de la TVA, censée rapporter 2 milliards, ou avec un saut d'index d'environ un milliard. La question est donc moins financière que politique, car elle touche à l'équilibre entre les efforts demandés à la population et les avantages accordés à une catégorie plus privilégiée.

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Comment fonctionne le régime fiscal des footballeurs professionnels

Le régime fiscal préférentiel du football professionnel repose principalement sur une dispense de versement de précompte professionnel. Concrètement, le club retient bien l'impôt sur le salaire de ses joueurs, mais il peut en garder 75 % au lieu de le reverser à l'État. Plusieurs dispositifs existent, mais cette dispense constitue l'élément central du mécanisme.

Cette particularité explique pourquoi le sujet est devenu un symbole. Le coût annuel, évalué à un peu plus de 200 millions d'euros, est présenté par Vooruit comme une niche fiscale qui profite à un secteur très rémunérateur, alors que d'autres mesures touchent directement le quotidien des citoyens.

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Vooruit accuse le MR et la N-VA de bloquer le dossier

Selon Vooruit, le dossier serait bloqué par le MR, un parti qui se montre discret ces derniers jours sur ce sujet. Le vice-Premier ministre socialiste Frank Vandenbroucke a encore insisté lourdement sur ce blocage, en dénonçant une situation dans laquelle les convictions des sociaux-démocrates modérés flamands seraient moins prises en compte que celles d'un nationaliste belge à l'ancienne, qui ne parle que français et qui est d'extrême droite. Cette phrase vise autant le MR que la N-VA.

Le reproche le plus appuyé reste néanmoins adressé au Premier ministre Bart De Wever. Vooruit l'accuse d'être plus sensible aux arguments du MR qu'à ceux de Vooruit, et de ne pas jouer son rôle d'arbitre de manière équitable au sein de la majorité. Le parti se présente ainsi comme le meilleur ennemi du MR, et le MR lui rend la pareille.

Une crise de confiance au sein de la majorité

Cette séquence révèle une rupture entre Vooruit et la N-VA. La bromance entre Vooruit, dirigé par Rousseau, et la N-VA de Bart De Wever semble bel et bien terminée, et les observateurs parlent désormais d'une crise de confiance. Le même constat avait déjà été dressé après les difficultés rencontrées lors de l'adoption du budget flamand.

Au-delà des personnalités, la question de fond concerne le choix des mesures budgétaires. D'un côté, certaines décisions touchent surtout le plus grand nombre et les plus faibles, comme la hausse de la part que le patient paie de sa poche chez le médecin. De l'autre, des mesures ne concernent qu'un petit nombre de personnes privilégiées, comme les avantages accordés aux footballeurs professionnels. Pour Vooruit, cet équilibre reste insatisfaisant, et le parti estime que Bart De Wever n'est pas parvenu à le convaincre.