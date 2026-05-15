Football update: Interprovincial final, championship table and financial worries of some teams

The news text provides an update on various football topics, including the conclusion of the month of May, the rise of FC Flénu, the unfinished season of Stade Verviétois, the upcoming tournaments, and the financial difficulties faced by teams like Raeren-Eynatten, Tournai.

Le mois de mai est bien sur. Après la montée de L' Excelsior Virton vers la D1B et le monde pro (nous y reviendrons), celle de L'étonnant FC Flénu, en D1 FFA aux dépens du Stade Verviétois, qui n’y arrive décidément pas, le week-end qui arrive consacrera soit Momalle, soit St Ghislain Tertre Hautrage au bout du tour final de D3 FFA .

Verlaine et l'URLC, les battus du tour précédent en découdront également sur le terrain du club liégeois (attention coup d'envoi 15h30, dimanche), spéculant, sans trop y croire sur une place vacante plus haut dans la hiérarchie. Dans cette prochaine quinzaine, on devrait être fixés sur l'avenir immédiat de clubs de D1B comme le RWDM et l'Olympic de Charleroi, en attente d'une reprise et/ou d'une licence pour une division nationale.

Reste alors l'issue d'un tour final interprovincial, lequel début ce dimanche par un premier tour préliminaire entre Habay-la-Neuve B, lauréat du tour final de P1 luxembourgeoise et le FC Genappe, vainqueur du tour final de P1 brabançonne. Habay, qui aimerait copier l'exemple de Rochefort en étant une des premières équipes B à se hisser au niveau national n'apparaît pas nécessairement en position de force sur le papier. aura laissé des forces ce dernier jeudi après-midi dans une demi-finale de coupe de la province, perdue 3-2 face à Libin.

De l'autre côté, Genappe, qui a signé un 27 sur 30 dans le dernier tiers de son championnat, avant d'encore écarter Waterloo (2-1) pour gagner le droit de disputer la compétition entre provinces a le vent en poupe. Pour rejoindre l'étage supérieur à coup sûr, Habay B ou Genappe devra sortir, huit jours plus tard les Liégeois d'Xhoris, lesquels viennent tout juste de rater une première chance de promotion (défaite 2-5 face au FC Ans, voir par ailleurs).

L'autre demi-finale de ce tour final interprovincial, prévue le 24 mai à 15 heures opposera l'équipe première du petit village namurois de Naninne aux Hennuyers de Soignies, presque leader de bout en bout de leur championnat durant la phase classique. (Hawa Calcio) Les deux finalistes de cet interprovincial savent déjà qu'ils joueront la dernière étape pour du beurre puisqu'un deuxième ticket pour la D3 FFA est déjà vacant à la suite du désistement des U23 de la Raal à ce niveau.

Reste ensuite à reconsidérer la situation du RWDM et de l'Olympic de Charleroi, selon la division où ils se retrouveront. Jemappes aura aussi nourri la page d'or du foot montois 2025-2026, ces derniers jours





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football Soccer Interprovincial Final Excelsior Virton Fc Flenu Stad Evert Verviétois Financial Worries Toughest League D3 FFA RWDM Olympic De Charleroi Financial Problems Upper Tier Demotion Jemmappes Club

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Madonna, Shakira et BTS seront les têtes d'affiche du spectacle de mi-temps de la finale de la Coupe du monde de football 2026 aux États-UnisLes chanteuses Madonna et Shakira et le groupe de K-pop BTS seront les têtes d'affiche du spectacle de mi-temps de la finale de la Coupe du monde de football 2026 aux États-Unis, annoncé jeudi les organisateurs. Chris Martin, du groupe Coldplay, sera le directeur artistique de ce spectacle, qui constitue une première pour une finale de Coupe du monde de football.

Read more »

Chris Wood et Tommy Smith : les deux premiers joueurs néo-zélandais à disputer deux Coupes du monde de footballChris Wood (34 ans) et Tommy Smith (36 ans) ont rejoint les rangs des deux premiers joueurs néo-zélandais à disputer deux Coupes du monde de football, après avoir participé au Mondial sud-africain en 2010. Si Wood évolue dans l'élite du football anglais à Nottingham Forest, Smith connaît les divisions inférieures, son équipe de Braintree Town ayant été reléguée de la 5e à la 6e division. La Nouvelle-Zélande affrontera Haiti en Floride, le 3 juin, avant de s'affronter avec l'Angleterre, le 6 juin, toujours en Floride. Sa Coupe du monde débutera le 16 juin contre l'Iran, suivra la rencontre contre l'Égypte le 22 juin et le duel avec la Belgique le 27 juin.

Read more »

Iranian Football Federation President Says No Visa Has Been Issued for National Team to US for 2026 World CupThe president of the Iranian Football Federation stated that no visa has been issued yet for his team to travel to the US for the 2026 World Cup, citing unresolved visa issues and the ongoing war in the Middle East.

Read more »

David et Victoria Beckham : L'entrée triomphale dans le club des milliardairesGrâce à des investissements stratégiques dans le football et la mode, David et Victoria Beckham ont vu leur fortune doubler pour atteindre 1,185 milliard de livres.

Read more »