Forces de police mobilisées à Washington, après des gunfire... (en cours de rédaction)

Dans le quartier de la Maison Blanche à Washington, des forces de police ont été mobilisées après des informations ayant rapporté des tirs. Deux personnes ont été blessées et un tireur est mort. Des coups de feu ont également été rapportés près de la Maison Blanche, déclenchant la mobilisation d'importantes forces policières. Le chef du FBI et le président Trump étaient présents lors de cet incident.

D'importantes forces de police mobilisées samedi soir dans le quartier de la Maison Blanche à Washington : tirements, deux blessés et arrêté d'un tireur - Donald Trump présent...

Un tireur a ouvert le feu sur des agents du Secret Service devant la Maison Blanche, blessé un passant et abattu. Touriste canadien, Réid Adrian, entendait des coups de feu dans le quartier. Membros du Secret Service ordonnaient de se mettre à terre pendant que les journalistes se font escorter dans la salle de presse de la Maison Blanche. Le Secret Service enquête sur les tirs rapportés près du complexe de la Maison Blanche





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