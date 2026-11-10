Formation du gouvernement : Bart De Wever multiplie les bilatérales sans percée notable

Bart De Wever a reçu les partis un à un sans percée notable. Un nouveau passage chez le roi Philippe est attendu lundi 16 novembre.

Le Premier ministre Bart De Wever dispose de dix jours pour présenter un nouveau rapport au roi Philippe, attendu au Palais le lundi 16 novembre à 10h30. Entre lundi et mercredi, il a choisi de recevoir ses vice-premiers ministres un à un, lors de rencontres bilatérales qui ont surpris les états-majors des partis de la majorité. Malgré les promesses faites au souverain, aucune avancée majeure n'a été annoncée à l'issue de ces entretiens.

Des bilatérales sans concession majeure entre les partis

Les bilatérales menées par Bart De Wever n'ont débouché sur aucune concession annoncée. Les échanges avec la délégation du MR, composée de David Clarinval et de son président Georges-Louis Bouchez, ont duré deux heures ou plus, tout comme ceux avec la délégation des Engagés, représentée par Maxime Prévot et son chef de cabinet. Chaque formation est restée sur ses positions et sur ses lignes rouges.

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Les discussions avec Vooruit, menées avec Frank Vandenbroucke et son chef de cabinet, ont duré 1h15. La rencontre avec la N-VA, conduite avec Jan Jambon, a été beaucoup plus brève, de quelques dizaines de minutes seulement, le président de la N-VA n'ayant, selon les observateurs, rien à apprendre à Bart De Wever sur les positions de son parti.

Une stratégie des petits pas critiquée par les partis

Bart De Wever aurait présenté à chacun de ses invités des tableaux différents selon les partis reçus, tableaux qui reprendraient les derniers rounds de négociations menés avant le passage par le Palais. Un négociateur, cité sous couvert d'anonymat, affirme qu'il n'y a eu aucune surprise. D'autres responsables décrivent en revanche une politique des petits pas, avec des avancées très limitées.

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Dans les coulisses, certains reprochent au Premier ministre de perdre du temps. Son entourage répond qu'il ne s'agit pas de réunir les partenaires pour les réunir, au risque de voir la discussion échouer au bout de cinq minutes, et qu'il faut d'abord faire émerger un début de solution permettant d'espérer un accord final. Les interlocuteurs, eux, se montrent de moins en moins optimistes sur les chances d'obtenir un véritable résultat.

Une éventuelle réécriture de l'accord de février 2025

Bart De Wever pourrait tester auprès de ses vice-premiers ministres l'idée, avancée par Georges-Louis Bouchez, de rouvrir l'accord de gouvernement de février 2025. Selon le président du MR, l'accord ne prévoyait qu'un neuvième d'efforts en matière de taxes et de nouvelles recettes, et toute demande d'efforts supplémentaires impliquerait de renégocier, voire de réécrire, ce texte.

Cette piste laisse pour l'instant les autres présidents de partis songeurs. Elle ferait surtout gagner plusieurs semaines supplémentaires à un processus déjà long, alors qu'un budget pluriannuel de 10 milliards doit être préparé. Le Premier ministre doit encore peaufiner une nouvelle offre et affiner le calendrier.

Un agenda serré avant la visite au Palais de lundi

Aucune réunion n'est annoncée mercredi après la venue du CD&V, et jeudi après-midi est largement occupé par les questions d'actualité à la Chambre. Les négociations ne devraient pas réellement reprendre avant vendredi et le week-end. Bart De Wever a aussi choisi de ne pas se rendre au sommet européen de Dublin les jeudi et vendredi, afin de se consacrer au budget.

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Le roi Philippe attend de nouveau le Premier ministre lundi. Selon plusieurs sources, cette visite pourrait n'être qu'une étape de transition destinée à faire le point sur d'éventuelles avancées. Dans le meilleur des cas, Bart De Wever pourrait repartir avec un accord, une hypothèse jugée peu probable, ou avec un début de progrès permettant de réclamer un délai supplémentaire. Pour la plupart des personnes consultées, le pari d'un succès paraît aujourd'hui très audacieux.