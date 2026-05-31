Formation turquoise et MR : un accord de gouvernement malgré les différences

La formation turquoise et le Mouvement réformateur ont signé un accord de gouvernement malgré les divergences sur les réformes et les priorités. Le président des Engagés a reconnu la fidélité de son parti à cet accord, mais a également souligné les défis à relever ensemble.

Cette convention de la formation turquoise était placée sous le signe de l'économie. Une économie belge a un tournant de son histoire pour éviter les erreurs du passé.

Avec des priorités sur la souveraineté, la sécurité et la capacité collective à maîtriser le destin de notre pays. Plusieurs invités ont participé à cet échange de vues, des industriels, des représentants du monde de l'entrepreneuriat, un syndicat et des associations environnementales. Avec un constat général pour les Engagés : 'Après les trente glorieuses et ses politiques keynésiennes, nous sommes entrés dans une période de mondialisation joyeuse, dominée par le libre-échange et le néolibéralisme.

Il est temps de reconnaître que ce système ne fonctionne pas. Aussi longtemps que nous n'aurons pas tiré un trait sur ce passé, nous resterons englués dans ce que j'appelle l'âge des crises perpétuelles', Dans son discours, le président des Engagés le sait, certaines mesures notamment au niveau fédéral passent mal auprès de la population.. Mais du côté de la formation turquoise, on assume ce discours vérité.

'Si nous décidons de réformer, ce n'est pas pour casser mais pour préserver. Préserver les pensions aujourd'hui et demain, préserver un enseignement de qualité, préserver des soins de santé accessibles à tous, préserver la sécurité de chacun et de chacune, préserver un soutien à ceux qui en ont le plus besoin et préserver un État de droit où chacun est respecté.

Tout cela sans étouffer ceux et celles qui doivent continuer à créer de la valeur, à travailler et sans reporter une charge impossible sur les prochaines générations.

', Au niveau fédéral, le gouvernement De Wever entame son marathon budgétaire, 7 milliards d'euros à trouver pour redresser la barre de la maison Belgique. Un conclave qui risque d'aboutir à de nouvelles mesures déplaisantes pour la population.

'Ce seront des mesures responsables et nécessaires. On ne se lève pas tous les jours pour se faire insulter l'après-midi, mais c'est un langage vérité. Il y aura encore de mesures à devoir prendre, pas pour le plaisir, mais notre pays va droit dans le mur si on ne le redresse pas.

Et ce sont des mesures à prendre aujourd'hui, pour garantir la qualité de bien-être demain de chacun', Le monde de l'école gronde, les Engagés persistent À la Fédération Wallonie-Bruxelles, la semaine s'annonce une nouvelle chahutée dans le monde de l'école, actions et grèves sont déjà annoncées, à quelques jours du vote du décret programme qui entérinera les réformes de la rentrée prochaine. Les Engagés sont souvent pris à partie par les enseignants qui estiment que la formation centriste est revenue sur ses engagements de campagne ou du passé.

Mais là aussi, les réformes soumises au vote sont dictées par un contexte budgétaire.

'C'est sûr que les mesures que nous prenons aujourd'hui ne sont pas populaires et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on les prend. Mais on les prend avec convictions, parce qu'on est certain qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Cela étant, nous restons attentifs aux amendements que nous pourrions apporter pour amener plus de bon sens à ces mesures. On les prend parfois rapidement, il faut donc pouvoir continuer à dialoguer avec le terrain.

Il peut donc y avoir des éléments sur lesquels on peut encore rediscuter. Mais même si ces mesures sont désagréables, elles restent fortes pour assurer la pérennité de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous n'avons pas le choix. Il faut les prendre.

', Des tensions avec son partenaire, le MR ?les Engagés ne semblent pas souffrir de leur participation aux gouvernements. Les récentes intentions de vote dévoilées dans l'Enquête nationale révèlent que la formation d'Yvan Verougstraete est plutôt épargnée jusqu'ici, contrairement au Mouvement réformateur qui perd quelques plumes par rapport aux résultats des élections de 2024. Et le président des Engagés le revendique, le parti reste loyal, mais avec ses différences.

Ça vous étonne que le MR ait sa ligne directrice et nous la nôtre ? Il n'y a rien d'étonnant.

En revanche, il y a une direction commune qu'on a décidé de prendre, qui n'est certes pas facile, parfois même douloureuse, mais qui est simplement ancré dans la réalité avec nos spécificités. Nous avons aussi notre façon de faire et c'est ce qui fait que parfois, c'est plus compliqué (entre nous) mais nous avons une fidélité à cet accord de gouvernement car il est nécessaire pour les citoyens.

L'objectif n'est certainement pas de dire ou d'alimenter l'idée qu'il y ait de la friture. On a des défis énormes à relever ensemble





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