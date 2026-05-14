Formations de sensibilisation pour conducteurs condamnés : une alternative aux sanctions classiques

Des conducteurs condamnés pour grands excès de vitesse peuvent désormais suivre des formations de sensibilisation comme alternative aux sanctions classiques. Selon l'institut Vias, ces sessions pratiques permettent à une majorité de participants de modifier durablement leur comportement au volant.

Des conducteurs condamnés pour grands excès de vitesse peuvent désormais suivre des formations de sensibilisation comme alternative aux sanctions classiques . Selon l'institut Vias, ces sessions pratiques permettent à une majorité de participants de modifier durablement leur comportement au volant.

Parmi les participants, nos équipes ont rencontré Laura, Tiziano et Jean-Marc. Laura a été condamnée par la justice après un excès de vitesse important. Elle a accepté une formation de sensibilisation de 20 heures en trois sessions.

"C'est quel excès de vitesse que tu as fait ? ", l'interroge Jean-Marc Wera, l'instructeur RACB de Laura. "J'ai conduit à 120 km/h, au lieu de 70 sur l'autoroute", admet la jeune femme. Laura a tiré les premiers enseignements de son premier exercice : un test de freinage au signal sonore.

"Ça montre le temps de freinage dont on a besoin et surtout la vitesse de réaction qui peut influer ou pas sur la distance qu'on a juste avant l'obstacle ou autre", témoigne la conductrice. Même en étant le meilleur pilote du monde, on n'y arrivera pasJean-Marc Wera, Instructeur RACB"On va leur montrer qu'avec simplement 5 km/h de plus, on ne sait pas récupérer la voiture.

Même avec les bons mouvements, en étant le meilleur pilote du monde, on n'y arrivera pas parce que fatalement on dépasse les lois de la physique et donc on sort de la route", souligne Jean-Marc Wera. Un moyen d'échapper à d'autres sanctions ? Tiziano, lui, a été condamné pour avoir roulé à 160 km/h au lieu de 90.

S'il a bien payé une amende et le prix de la formation, en participant à cette session, il échappe toutefois au retrait de permis et au casier judiciaire. Il explique vouloir changer son comportement.

"Il y a vraiment une volonté de se conscientiser parce que quand on regarde certaines vidéos d'accidents de la route, on essaie d'éviter ce genre de choses. Donc ici, on apprend à avoir certains réflexes qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours", affirme Tiziano. Après le circuit, les participants sont formés sur simulateurs, des exercices très percutants pour Jean-Marc, autre participant à la formation.

"Ça permet de se rendre compte qu'on ne réagit peut-être pas toujours assez vite, qu'il peut y avoir un tas de circonstances qui ne sont pas prévues et qu'on doit anticiper beaucoup de choses", témoigne-t-il. "Pas une solution miracle, mais... ", selon l'Institut Vias, ce type de formation est une alternative positive aux sanctions classiques. "80 % des participants à cette formation disent, six mois après, avoir changé de comportement, avoir pris conscience des risques qu'ils encouraient avant.

Certains changent même de voiture en choisissant un modèle moins puissant pour être moins tenté de rouler vite. Donc ces formations ne sont pas une solution miracle, bien sûr, mais en tout cas le côté pédagogique fonctionne pour la plupart d'entre eux", affirme Benoît Godart, porte-parole de Vias. En 2025, un accident de voiture mortel sur trois était lié à une vitesse excessive





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