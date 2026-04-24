Forte augmentation des affaires judiciaires en Belgique : viols, trafic de drogue et délinquance juvénile en hausse

Les parquets belges ont enregistré une augmentation significative du nombre de nouvelles affaires en 2025, notamment dans les domaines de la violence sexuelle, du trafic de stupéfiants et de la délinquance juvénile. Une libération de la parole des victimes et un rajeunissement des auteurs d'infractions sont parmi les tendances marquantes.

L'année écoulée a été marquée par une augmentation significative de l'activité judiciaire en Belgique , avec près de 600 000 nouvelles affaires enregistrées par les parquets.

Cette hausse globale reflète une complexité croissante des défis auxquels le système judiciaire est confronté, allant de la criminalité financière à la violence sexuelle, en passant par le trafic de stupéfiants et la délinquance juvénile. Parmi les tendances les plus préoccupantes, on observe une augmentation notable des faits de recel, de blanchiment d'argent, mais également une progression alarmante des viols et des attentats à la pudeur.

Les statistiques révèlent une augmentation de 53 % des affaires de viols et d'attentats à la pudeur au cours des dix dernières années, une évolution qui est largement attribuée à une libération de la parole des victimes et à un changement sociétal profond. Frédéric Van Leeuw, procureur général de Bruxelles, souligne que cette augmentation est en partie due à une société qui, par le passé, était caractérisée par le secret familial et la réticence à dénoncer les abus.

La remise en question de la domination masculine et une confiance accrue des victimes envers la justice ont permis de faire jour sur des faits intimes et longtemps dissimulés. Cette évolution, bien que positive en termes de justice et de protection des victimes, exerce une pression accrue sur le système judiciaire et les ressources disponibles.

Le trafic de stupéfiants continue de représenter un défi majeur pour les autorités belges, en particulier dans les zones urbaines de Bruxelles et autour du port d'Anvers. Les organisations criminelles démontrent une capacité d'adaptation et d'innovation constante pour contourner les contrôles et introduire la cocaïne sur le territoire.

Guido Vermeiren, procureur général d'Anvers, explique que les trafiquants utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées, telles que la transformation de la cocaïne en une substance liquide qui est ensuite absorbée par des vêtements ou d'autres produits comme le carton. Cette technique permet de dissimuler la drogue de manière efficace et de la faire passer inaperçue lors des contrôles douaniers. Une fois introduite en Belgique, la substance liquide est reconvertie en cocaïne dans des laboratoires clandestins.

Cette évolution du modus operandi des trafiquants rend la lutte contre le trafic de stupéfiants d'autant plus complexe et exige une adaptation constante des stratégies de police et de justice. Parallèlement, les parquets de la jeunesse sont confrontés à une augmentation sans précédent du nombre de dossiers traités, dépassant les 200 000 affaires en 2025. Cette hausse est également accompagnée d'un rajeunissement des auteurs d'infractions, une tendance qui suscite une vive inquiétude.

La diminution du nombre de dossiers classés sans suite est une autre évolution notable observée par les parquets. Cette tendance, bien qu'elle puisse être interprétée comme un signe de rigueur et d'efficacité du système judiciaire, pourrait entraîner une augmentation du nombre de poursuites judiciaires et, par conséquent, une pression accrue sur les prisons belges, qui sont déjà confrontées à une surpopulation chronique.

Frédéric Van Leeuw souligne que, lorsqu'il a commencé sa carrière il y a 27 ans, il était rare de voir des procès-verbaux pour des infractions commises par des mineurs de moins de 14 ans. Aujourd'hui, il constate que des procès-verbaux sont dressés pour des mineurs de 12 ans, et il a même été témoin d'un procès-verbal pour un mineur de seulement 11 ans.

Ce rajeunissement de la délinquance juvénile pose des questions fondamentales sur les causes de cette évolution et sur les mesures à prendre pour prévenir la délinquance chez les jeunes. La situation actuelle exige une approche globale et coordonnée, impliquant les autorités judiciaires, les services sociaux, les écoles et les familles, afin de répondre efficacement aux défis posés par l'augmentation de la criminalité et de la délinquance juvénile en Belgique.

L'adaptation du système judiciaire et la recherche de solutions innovantes sont essentielles pour garantir la sécurité et la justice pour tous





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