N-VA-politicus Mathias Vanden Borre wijst op talrijke taalfouten in de Nederlandse communicatie van Winterpret, een jaar na de belofte van Frederic Ceulemans tot strengere controle.

Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre van N-VA heeft opnieuw ernstige twijfels geuit over de kwaliteit van de Nederlandstalige communicatie rondom Winterpeter. Volgens de politicus zijn er op de officiële website van de evenementorganisatie tal van taalfouten opgedoken die de aandacht trekken en de professionaliteit ondermijnen. Dit gebeurt precies één jaar nadat er vergelijkbare problemen aan het licht kwamen en beloftes van verbetering werden gedaan door de bevoegde schepen.

Identificatie van specifieke taalfouten en fouten

De ontdekte fouten in de tekst zijn divers en betreffen zowel grammaticale onnauwkeurigheden als foutieve transliteraties. Zo werd de foutieve constructie 'De Beursplein' aangetroffen, terwijl de correcte naam enkel 'Beursplein' zou moeten zijn. Daarnaast werden termen zoals 'Wanneer Brussel zijn winterbanden aanhaalt' gebruikt, wat linguïstisch ongepast is in de Nederlandse context. Ook werden spelfouten in eigennamen geregistreerd, zoals 'GFT-baks' en 'Poelaertplei', waarbij de standaardnederlandse schrijfwijze van 'Poelaertplein' werd genegeerd.

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Mathias Vanden Borre wijst er nadrukkelijk op dat het probleem dieper reikt dan alleen spelfouten. Hij stelt dat er zelfs geen basisvertalingen meer worden uitgevoerd. Zo bleef de Franse zin 'Pêche aux boules de Noël' ongewijzigd staan op de Nederlandse website, wat aangeeft dat er geen enkele controleplaatsing is uitgevoerd voordat de tekst online ging. Deze nalatigheid is volgens de N-VA'er een teken van gebrek aan zorgvuldigheid bij de organisatie.

Gebroken beloftes en reactie van schepen Ceulemans

De situatie is des te meer verontrustend gezien de gebeurtenissen van vorig jaar. Tijdens de vorige editie van Winterpeter waren er eveneens fouten gevonden in het Nederlandstalige persdossier. Na deze blootstelling gaf schepen Frederic Ceulemans van Anders de excuses en deed hij de expliciete belofte dat zijn kabinet de communicatie van de organisator Brussels Major Events voortaan extra zou controleren. De bedoeling was om dergelijke fouten structureel uit te bannen.

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Frederic Ceulemans heeft echter bevestigd dat de huidige staat van zaken ontoelaatbaar is. Hij verklaarde dat het om een pijnlijke zaak gaat en dat zo'n gebrek aan nauwkeurigheid absoluut niet de bedoeling kan zijn. De schepen suggereert dat de organisator te snel wilde communiceren, een houding die de overheid niet kan accepteren. Zijn uitspraak benadrukt de wantrouwen in de huidige procesvoering van Brussels Major Events na het falen van de vorige afspraken.

Impact op de vertrouwelijkheid en de toekomst

Mathias Vanden Borre vraagt zich openlijk af wat de waarde is van politieke beloftes als zelfs de meest evidentie fouten blijven bestaan op een officiële website. Voor de politicus is het een teken dat er geen leerproces heeft plaatsgevonden binnen de organisatie. De terugkeer van dergelijke basisfouten suggereert dat de toegezegde extra controles niet effectief zijn toegepast of dat er geen strikte kwaliteitscontrole-mechanismen zijn ingericht.

Dit incident werpt een negatief licht op de positionering van Winterpeter als een internationaal toeristisch evenement. Nauwkeurige communicatie is essentieel voor de geloofwaardigheid van een stadsproject. Zonder een grondige herziening van de redactionele processen en een daadkrachtige handhaving van de taaleisen, blijft het risico op publicitaire blunders hoog, wat afbreuk doet aan de inspanningen van de Nederlandse gemeenschap in Brussel.