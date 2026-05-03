Foyers de hantavirus sur un navire de croisière : décès et inquiétudes

Un foyer de syndrome respiratoire aigu lié au hantavirus s'est déclaré sur un navire de croisière entre l'Argentine et le Cap-Vert, entraînant plusieurs décès et une réponse de l'OMS. Des investigations sont en cours pour déterminer l'étendue de la contamination et prévenir la propagation du virus.

Un foyer inquiétant de syndrome respiratoire aigu s’est déclaré à bord d’un navire de croisière effectuant une liaison entre Ushuaïa, en Argentine, et le Cap-Vert , suscitant une réponse de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

L’OMS a confirmé avoir été informée de cet événement de santé publique et apporte son soutien aux autorités concernées. Le navire, identifié comme le MV Hondius, était positionné en face du port de Praia, la capitale capverdienne, ce dimanche, comme l’ont constaté des journalistes de l’AFP. La situation est grave, avec à ce jour un cas d’infection au hantavirus confirmé par des analyses en laboratoire, et cinq autres cas suspectés.

Malheureusement, trois personnes ont succombé à la maladie, et une autre se trouve actuellement dans un état critique, hospitalisée en soins intensifs en Afrique du Sud. Cette personne, un citoyen britannique âgé de 69 ans, reçoit des soins spécialisés à Johannesburg, comme l’a indiqué le porte-parole sud-africain, Foster Mohale, relevant du ministère de la Santé. Le hantavirus, bien que rare, présente un risque de transmission interhumaine et peut entraîner des complications respiratoires sévères.

L’OMS souligne la nécessité d’une surveillance médicale attentive des patients, ainsi que d’un soutien et d’une prise en charge appropriés. Des investigations approfondies sont en cours, incluant des analyses de laboratoire complémentaires et des enquêtes épidémiologiques détaillées. L’organisation assure que des soins médicaux et un soutien sont fournis aux passagers et à l’équipage du navire. Parallèlement, le séquençage du virus est en cours afin de mieux comprendre sa nature et son origine.

Selon une source proche du dossier, qui a souhaité rester anonyme, parmi les trois décès, on compte un couple de ressortissants néerlandais. La troisième victime se trouverait encore à bord du navire. Le premier cas signalé concernait un passager de 70 ans qui a commencé à présenter des symptômes et est décédé à bord. Son corps a été transféré sur l’île de Sainte-Hélène, un territoire britannique situé dans l’océan Atlantique Sud.

Son épouse, âgée de 69 ans, a également contracté la maladie à bord et a été évacuée vers l’Afrique du Sud, où elle est décédée dans un hôpital de Johannesburg à une date non précisée. La nationalité des victimes n’a pas encore été officiellement confirmée. Des discussions sont actuellement en cours pour déterminer si deux autres personnes malades doivent être isolées dans un hôpital au Cap-Vert.

Une fois cette décision prise, le navire pourrait reprendre sa route vers les îles Canaries, un voyage estimé à deux ou trois jours de navigation. Il est crucial de comprendre comment se transmettent les hantavirus pour prévenir de nouvelles infections. Ces virus sont généralement transmis à l’homme par des rongeurs sauvages infectés, tels que les souris et les rats, qui excrètent le virus dans leur salive, leur urine et leurs excréments.

L’infection peut se produire par une morsure de rongeur, un contact direct avec ces animaux ou leurs déjections, ou encore par l’inhalation de poussière contaminée. Il existe de nombreux types de hantavirus, chacun ayant une répartition géographique et un tableau clinique spécifiques.

L’Office fédéral de la santé publique suisse (OFSP) précise qu’un seul type de virus, extrêmement rare, est capable de se transmettre d’un être humain à un autre, ce qui souligne l’importance de la vigilance et des mesures de prévention. La situation à bord du MV Hondius reste préoccupante et nécessite une coordination étroite entre les autorités sanitaires internationales pour contenir la propagation potentielle du virus et assurer la sécurité des passagers et de l’équipage





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