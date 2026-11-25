Trente-sept membres des Défi, dont Gladys Kazadi, adressent une mise en garde à Yvan Verougstraete sur les visites domiciliaires et l'abattage rituel, créant une crise interne.

Une fracture majeure secoue le mouvement politique Défi ( Défi, les Engagés) depuis la publication d'un courrier de contestation interne. Dix-sept membres actifs, incluant des figures importantes comme Gladys Kazadi, ont signé cette lettre adressée le 10 novembre. Ce texte critique ouvertement la direction prise par le parti sur plusieurs dossiers sociaux sensibles.

Les signataires expriment une profonde inquiétude concernant l'évolution idéologique de leur mouvement. Ils jugent que certaines positions récentes dépassent les limites de l'Humanisme qui fonde traditionnellement leur identité politique. Cette prise de position collective vise à alerter la direction nationale sur les risques de dérive idéologique.

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Critiques sur les Visites Domiciliaires et l'Abattage

Le point de friction principal concerne le soutien accordé par le parti aux textes législatifs sur les visites domiciliaires. Pour les rédacteurs de la lettre, ce soutien constitue une ligne rouge franchie. Ils estiment que cette approche ne correspond plus aux valeurs fondamentales qui ont toujours animé leur engagement politique. La question de l'abattage rituel à Bruxelles constitue un autre sujet de tension majeur mentionné dans le document.

La suppression évoquée des cours de religion et de morale dans l'enseignement représente également un autre point de divergence significatif. Les signataires considèrent que ces choix politiques éloignent le parti de son électorat naturel. Ils se sentent obligés d'intervenir publiquement, même en interne, pour tenter de ramener le débat vers des positions plus centrées sur la protection des libertés individuelles.

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Positions Confuses des Signataires et de la Direction

La réaction des signataires individuels reste mitigée face aux demandes de commentaire. Gladys Kazadi, cheffe de groupe bruxelloise et vice-présidente nationale, a confirmé par message SMS la tenue d'une réunion récente avec le président des Engagés. Elle ne s'est pas prononcée publiquement sur le fond du désaccord, maintenant une position prudente. Cette absence de déclaration forte contraste avec la clarté du courrier collectif.

D'autres membres ont été plus évasifs dans leurs réponses. Hosni Essaouiki, dont le nom figure pourtant parmi les dix-sept signataires, a d'abord accepté une interview avant de l'annuler subitement. La chargée de communication du parti a justifié ce revirement en affirmant que M. Essaouiki s'était soudainement souvenu qu'il n'avait pas signé le courrier. Cette contradiction soulève des questions sur l'unanimité réelle du groupe de contestataires.

Minimisation de Yvan Verougstraete et Clôture du Dossier

Yvan Verougstraete, président national du parti, a répondu par texto à notre sollicitation en minimisant la portée de cet événement. Il qualifie le courrier de simple document interne ne devant pas créer de polémique publique. Selon lui, les tensions ont été apaisées lors des échanges directs avec les mécontents. Il affirme que les signataires ont mieux compris la position du parti après ces discussions.

Le président national insiste sur le fait que l'unité du mouvement reste intacte malgré ces divergences ponctuelles. Il reconnaît que certains sujets restent sensibles pour une partie de la population mais juge que les raccourcis médiatiques ont créé un sentiment injustifié d'agitation. Il conclut en affirmant que tous les membres restent derrière la ligne politique tracée par la direction centrale. Ce courrier interne révèle cependant les fissures idéologiques persistantes au sein d'un parti cherchant à réinventer son image.