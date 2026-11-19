Le centre culturel de Frameries lance un avis de recherche pour retrouver les têtes des géants folkloriques disparus, afin de reconstruire leurs corps et leur rendre vie lors d'une future parade.

Le centre culturel de Frameries a lancé un appel public urgent pour retrouver les têtes des trois géants folkloriques de la ville : Dominique, Justine et leur fils Justin. Ces figures emblématiques, qui ont animé les rues locales pendant des décennies, ont disparu depuis plus de vingt-cinq ans. L'objectif est double : retrouver les vestiges préservés et redonner vie à cette tradition historique.

Disparition des figures depuis 1999 et début 2000

Jusqu'au début des années 2000, Dominique, Justine et Justin défilaient régulièrement au rythme des festivités locales à Frameries. Jean-Michel Sohier, ancien membre du syndicat d'initiative de Frameries, se souvient avoir vu ces géants défiler pour la dernière fois en 1999. Leur histoire est intimement liée à celle de la Royale Harmonie de Framerie, un ensemble musical fondé en 1862 qui jouait un rôle central dans la vie sociale de la commune.

Also read Chargemap : Cyberattaque massive, données de millions d'utilisateurs compromises

Une photographie datant de la fin des années 1930 atteste déjà de leur existence à cette époque. À ce moment-là, le groupe de l'Harmonie accompagnait les festivités de mi-carême et contribuaît à une vie locale extrêmement développée, comme le rappelle Jean-Michel Sohier. Ces géants faisaient partie intégrante des célébrations communautaires et étaient visibles lors de nombreux événements publics organisés par la société musicale.

Locaux de l'Harmonie et démolition de la salle des fêtes

Pendant longtemps, les géants ont été entreposés dans les locaux mêmes de l'Harmonie, qui se trouvent aujourd'hui au sein du centre culturel. Des photographies d'époque montrent clairement leurs têtes exposées dans la salle avant leur disparition progressive. La situation a changé radicalement lors de la démolition de la salle des fêtes, un bâtiment qui a ensuite été remplacé par un vaste parking moderne, effaçant toute trace visible des statues folkloriques.

Advertisement

Pour Patrick Robert, directeur du centre culturel, il est probable que les corps des géants aient été détruits à cette période, étant donné leur état probablement trop abîmé après des décennies d'utilisation et de stockage. Cependant, une hypothèse persiste concernant la survie de leurs têtes, éléments les plus précieux et potentiellement les plus résistants de la structure.

Recherche active et préservation des têtes

Patrick Robert explique que les têtes des géants auraient pu être préservées et conservées quelque part par des particuliers ou des institutions locales. " Où ? On ne sait pas. On ne sait pas et donc c'est l'objet de notre avis de recherche ", indique le directeur. Cette incertitude motive l'initiative actuelle du centre culturel qui espère compter sur la vigilance des habitants pour localiser ces têtes. Si des résidents possèdent des souvenirs ou des informations sur leur emplacement, ils sont invités à contacter les organisateurs.

Cette démarche ne concerne pas uniquement la récupération de têtes anciennes, mais s'inscrit dans une volonté de préservation du patrimoine immatériel. La communauté de Frameries a vu disparaître ces symboles de son identité collective, et leur retour serait une étape majeure dans la restauration de la mémoire locale. Le centre culturel sollicite donc la mémoire collective pour localiser ces objets historiques disparus depuis plus de vingt-cinq ans.

Ateliers participatifs et parade future avec les enfants

Une fois les têtes retrouvées, le centre culturel envisage de mener à bien un projet collectif ambitieux pour reconstruire les corps des géants. Patrick Robert souhaite mettre en place des ateliers participatifs afin de rassembler la population et reconstituer les structures physiques manquantes. Cette approche collaborative vise à impliquer directement les habitants dans la revitalisation de cette tradition folklore.

Advertisement

En attendant la reconstruction complète, une parade impliquant les enfants des écoles de Frameries est également envisagée pour célébrer le retour potentiel de ces figures. Cette initiative permettrait non seulement de rendre hommage à Dominique, Justine et Justin, mais aussi de transmettre cette histoire aux nouvelles générations. L'objectif final est de voir les géants défiler à nouveau dans les rues, reconnectant ainsi la population avec son héritage culturel unique.