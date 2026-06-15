France et Belgique : les villes masquent la mendicité aux yeux des touristes

Des villes françaises ont décidé de masquer la mendicité aux yeux des touristes en appliquant des mesures anti-mendicité dans les zones touristiques ou commerciales. Ces mesures, contestées par de nombreuses associations, visent à éradiquer la pauvreté en cachant les pauvres. Cependant, elles ne sont pas sans conséquences, notamment pour les sans-abri qui subissent des délogements municipaux. La situation est comparable en Belgique, où la mendicité n’est pas interdite, mais les problèmes sont les mêmes. Les causes profondes de la mendicité restent complexes, avec des publics différents et des situations irrégulières ou exploitées. Les arrêtés anti-mendicité ne semblent pas être la solution, car ils ne ciblent pas la cause mais les symptômes.

À quelques jours du début des vacances, plusieurs villes françaises ont décidé de masquer la mendicité aux yeux des touristes en appliquant des mesures anti-mendicité dans les zones touristiques ou commerciales.

Ces mesures, contestées par de nombreuses associations, visent à éradiquer la pauvreté en cachant les pauvres. Cependant, elles ne sont pas sans conséquences, notamment pour les sans-abri qui subissent des délogements municipaux. La mendicité n’est plus un délit en France depuis 1994, mais certains comportements associés, comme la station assise ou allongée sur les trottoirs, sont considérés comme troublant la tranquillité publique. La situation est comparable en Belgique, où la mendicité n’est pas interdite, mais les problèmes sont les mêmes.

Les causes profondes de la mendicité restent complexes, avec des publics différents et des situations irrégulières ou exploitées. Les arrêtés anti-mendicité ne semblent pas être la solution, car ils ne ciblent pas la cause mais les symptômes





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