La France maintient sa 25e place au classement mondial de la liberté de la presse de RSF, mais le rapport met en lumière des préoccupations croissantes concernant la concentration des médias, notamment l'influence grandissante du groupe Bolloré et le manque d'action de l'Arcom.

La France se positionne en 25e place au classement mondial 2026 de la liberté de la presse établi par Reporters Sans Frontières ( RSF ), un résultat stable par rapport à l'année précédente.

Bien que RSF reconnaisse un cadre légal et réglementaire globalement favorable à la presse en France, le rapport souligne des préoccupations croissantes concernant l'évolution du paysage médiatique. La concentration des groupes de presse privés entre les mains d'un nombre restreint d'hommes d'affaires est particulièrement pointée du doigt.

L'expansion du groupe Bolloré, désormais propriétaire de CNews, Paris Match, Europe 1, Le Journal de Dimanche et autres, suscite des inquiétudes en raison des méthodes interventionnistes de son actionnaire et du manque de pluralisme interne, alimentant la crainte d'une prédominance de l'opinion sur les faits. Le rapport critique également le manque d'action de l'Arcom, l'organe de régulation des médias audiovisuels et numériques, pour garantir le respect des droits et des devoirs de la presse.

Un refus initial d'intervenir sur CNews, à la demande de RSF, a été annulé par le Conseil d'État en février 2024. Malgré cette position relativement favorable à l'échelle mondiale (sur 180 pays), RSF exprime une vive inquiétude face au risque de voir l'idéologie prendre le pas sur les faits. Le groupe Bolloré est présenté comme l'incarnation de cette évolution.

Vincent Bolloré a construit un empire médiatique tentaculaire, englobant des médias, des maisons d'édition, des librairies et des sociétés de communication, représentant plus de 90% de son groupe. Fort d'une fortune personnelle estimée à 323e place mondiale par Forbes et 11e en France, son ambition semble insatiable.

Si Bolloré met en avant l'ancienneté de l'entreprise familiale, il a massivement revendu ses actifs au fil des années, s'appuyant sur des connexions politiques, un réseau solide et des opérations financières audacieuses pour bâtir son empire. L'acquisition d'entreprises en difficulté ou vulnérables à des prises de contrôle a été une stratégie clé.

L'expansion du groupe Bolloré s'est également appuyée sur des investissements massifs en Afrique, notamment dans des secteurs lucratifs tels que les ports, la logistique, le transport de pétrole et les matières premières comme l'huile de palme et le caoutchouc. Ces activités ont généré des revenus considérables, permettant à Bolloré de poursuivre ses opérations financières et, plus tard, de se lancer dans une stratégie d'acquisition dans le secteur culturel et médiatique.

L'enquête de l'Observatoire des multinationales révèle la complexité du 'système Bolloré', basé sur un empilement de holdings permettant de contrôler un groupe immense avec un capital relativement faible. Cette structure financière sophistiquée a permis à Bolloré de transformer une entreprise familiale modeste en un conglomérat de plusieurs milliards d'euros, soulevant des questions sur la concentration du pouvoir médiatique et l'indépendance de l'information





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liberté De La Presse RSF Bolloré Arcom Médias Concentration France

United States Latest News, United States Headlines