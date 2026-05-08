France vs Belgium: Why 8 May is a holiday in France but not in Belgium

Explains the difference in the commemoration of the end of World War II in France and Belgium, and the reasons behind the holiday in France but not in Belgium.

En France , le 8 mai, date de la fin de la Seconde Guerre mondial est toujours un jour férié, contrairement à la Belgique. Comment cela se fait-il ?

En Belgique, le 8 mai a été jour férié jusqu’en 1983, mais cela ne concernait que les administrations et les écoles. Cependant, en 1983, c’était la crise économique : le gouvernement Martens a décidé de supprimer le jour férié tout en conservant les commémorations officielles. Il a préféré privilégier, pour des raisons économiques, le 11 novembre, une date qui avait plus marqué les esprits belges.

En France, la réflexion avait été la même : en 1975, le président Giscard d’Estaing avait supprimé le 8 mai pour se concentrer sur le 11 novembre, mais en 1981, quand le président Mitterrand est arrivé au pouvoir, il a rétabli le 8 mai et c’est toujours le cas aujourd’hui, même si les patrons français protestent un peu parce qu’ils estiment qu’il y a trop de jours fériés au mois de mai. En France, comme en Belgique, on commémore la fin de la guerre le 8 mai, mais la Russie, elle, le fera demain.

Pour quelle raison ? La capitulation allemande n’a eu lieu ni le 8 mai, ni le 9 mai, mais le 7 mai à Reims, au quartier général d’Eisenhower, le chef des alliés, à Reims. Seulement, Staline était furieux que ça soit passé à Reims et a donc exigé qu’il y ait une deuxième signature à Berlin, le 8 mai. Le 8 mai, une deuxième signature a donc eu lieu avec les Américains, les Russes, les Allemands et les Français.

Or, elle a eu lieu à 23h01, heure de Berlin mais 1h01, heure de Moscou. Voilà pourquoi nous fêtons la victoire le 8 mai, et les Russes, et les anciens pays de l’Union soviétique, le 9 mai





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

World War II Belgium France Holiday Commemoration

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L’horreur en France : une adolescente de 14 ans tuée par arme blanche, un homme de 23 ans interpelléUne collégienne de 14 ans a été tuée à l’arme blanche ce mercredi à Fère-en-Tardenois, en France. Un homme de 23 ans, soupçonné d’être l’auteur des faits, a été interpellé en fin de journée.

Read more »

Enfants de Saint-Pierre-Woluwe retrouvent le visage de la stèle d'Eddy MerckxDes enfants de la commune bruxelloise de Saint-Pierre-Woluwe ont retrouvé le visage de la stèle d'Eddy Merckx, volé par des vandales. Le maire Benoît Cerexhe (Les Engagés) exprime son soulagement. L'œuvre d'art, réalisée par Stefaan De Croock, avait été inaugurée en 2019 pour célébrer le Grand Départ du Tour de France à Bruxelles.

Read more »

Patrick Bruel : quinze nouvelles femmes l’accusent de violences sexuellesUne enquête de Mediapart révèle que quinze nouvelles femmes accusent Patrick Bruel de violences sexuelles, dont sept pour des relations non consenties. Le chanteur nie les accusations, mais l’affaire s’inscrit dans un contexte plus large de lutte contre les violences sexuelles en France.

Read more »

Mokio (ex Diables Rouges, Belgium) identifie une opportunité: jouer la Coupe du monde 2022 en RDC-CongoMokio, qui a fait ses débuts avec les Diables Rouges en mars dernier mais ne s'est pas reconduit en tant que sélectionneur Rudi Garcia, choisit de jouer la Coupe du monde 2022 en RDC-Congo pour cause de réglementation de la FIFA qui ne permet pas qu'un joueur avec une double nationalité disputer un match international officiel avec plus de deux équipes.

Read more »