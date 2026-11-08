Franceinfo retire l'interview d'un enfant insultant le président Macron

La chaîne Franceinfo a censure une interview montrant un jeune garçon insultant Emmanuel Macron. La direction de la chaîne a présenté ses excuses pour cette diffusion.

Le diffuseur public Franceinfo a officiellement retiré de son antenne et de ses plateformes une interview controversée diffusée en direct lors d'un défilé de soutien aux lycéens. Cette décision intervene après que la chaîne a reçu de nombreuses critiques concernant la diffusion d'échanges tendus entre une journaliste de son équipe et un jeune garçon nommé Marcel, qui s'exprimait aux côtés de son père.

Le retrait de la vidéo controversée

L'intervention de Franceinfo fait suite à la mise en ligne virale d'un enregistrement montrant le jeune Marcel prononçant des propos injurieux à l'encontre du président français Emmanuel Macron et des forces de l'ordre. La direction de la chaîne a confirmé dans un communiqué publié samedi soir qu'elle regrettait amplement cette diffusion. Elle a également précisé avoir rappelé strictement les consignes à ses équipes éditoriales pour éviter de telles situations à l'avenir, estimant que la chaîne n'aurait pas dû donner la parole à un enfant dans ce contexte.

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Réactions politiques et critiques du plateau

La polémique a rapidement attiré l'attention de plusieurs figures politiques et médiatiques. Le député Horizons Jérémie Patrier-Leitus a vivement accusé la journaliste de cautionner la violence par sa présence et son écoute. D'un point de vue médiatique, Abdoulaye Kanté a, lui, mis en cause l'attitude du père du garçon et le choix de la journaliste de poursuivre l'interview malgré les insultes répétées. Ces critiques ont été formulées alors même que l'un des intervenants présents sur le plateau de télévision avait déjà jugé la scène comme inappropriée lors de la diffusion initiale.

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Une vidéo aux millions de vues

Le retentissement de cette affaire s'explique par la vitesse à laquelle la vidéo a circulé en ligne sur les réseaux sociaux. L'une des publications dédiée à cet échange dépasse actuellement les 3,6 millions de vues, illustrant l'impact massif de cet incident sur le débat public. La journaliste avait d'abord tenté de demander à Marcel pourquoi il participait au cortège, puis l'avait invité à éviter les insultes avant de l'interroger sur son soutien aux lycéens. Après de nouvelles incivilités de la part de l'enfant, elle a mis fin à l'échange pour tenter de désamorcer la tension.

Implications pour la déontologie journalistique

Cet incident soulève des questions importantes sur les pratiques journalistiques lors de manifestations. La décision de Franceinfo de retirer la vidéo et de rectifier le tir auprès de son public montre une volonté de responsabilisation face aux critiques reçues. Cet événement marque un tournant dans la manière dont les médias gèrent les interactions avec des mineurs dans l'espace public, surtout lorsque ceux-ci tiennent des propos hostiles envers les autorités. La chaîne doit maintenant démontrer comment elle intègre ces nouvelles directives éthiques dans ses couvertures d'actualité futures.