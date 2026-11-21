Francisco Moura a marqué un but contre son camp improbable ce vendredi au FC Porto. Soutenu par ses coéquipiers et les fans, le club se qualifie en Coupe du Portugal.

Francisco Moura a involontairement signé l'un des buts contre son camp les plus inattendus de l'année 2026 ce vendredi lors d'un match de Coupe du Portugal. Le joueur du FC Porto, gaucher formé à Braga, repoussait le ballon vers les filets adverses après une intervention de son propre gardien lors d'un corner mal exécuté.

Détails du but contre son camp improbable

Le FC Porto menait 1-0 à la soixantième minute face à l'USC Paredes, club évoluant en troisième division. Francisco Moura a essayé de placer le ballon dans la surface pour éviter tout risque, mais il a totalement manqué sa cible et a envoyé la balle au fond de ses propres buts. Ce geste simple en apparence a conduit à une égalisation surprise pour les visiteurs. Moura a immédiatement réalisé l'ampleur de son erreur en s'écroulant sur la pelouse et en fondant en larmes devant ses collègues.

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Soutien immédiat des coéquipiers et fans

La rencontre revêtait une importance particulière pour Francisco Moura, qui recevait une nouvelle chance de prouver sa valeur après plus d'un mois sur le banc et des critiques de la part des supporters. Les coéquipiers de Moura lui ont manifesté leur soutien dès l'incident, suivis rapidement par les joueurs de l'USC Paredes. Les 40 000 spectateurs présents à l'Estádio do Dragão ont vivement applaudi le joueur, saluant sa résilience malgré l'incident critique.

Cláudio Ramos sauve le FC Porto aux tirs au but

La rencontre s'est soldée par un match nul 1-1 après les prolongations, obligeant le FC Porto, champion du Portugal en titre, à jouer aux tirs au but. Cláudio Ramos, le gardien de 34 ans, a endossé le rôle de sauveur en détournant trois tentatives adverses. Cette performance a permis au FC Porto de s'imposer 3-1 lors de la séance et de se qualifier pour le prochain tour de la Coupe du Portugal. Ramos a ensuite défendu Moura lors d'une interview, soulignant l'unité de l'équipe face à l'adversité.

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Position du coach et impact sur la compétition

Le technicien du FC Porto, Francisco Farioli, a tenu un discours similaire, remerciant les supporters et l'USC Paredes pour leur fair-play. Il a affirmé que l'équipe forme une famille et doit rester unie lors des moments difficiles. La réaction des 40 000 spectateurs et des supporters du FC Porto a été qualifiée de magnifique, tout comme celle des coéquipiers de Moura. Farioli a également souligné le comportement exemplaire des joueurs de Paredes, qui ont tous aidé à réconforter Moura après l'incident. Ces événements dépassent le cadre d'un simple match de football.

Contexte de la Coupe du Portugal 2026

La Torreense, pensionnaire de deuxième division, avait déjà créé l'exploit l'année dernière en remportant la Coupe du Portugal aux dépens des favoris. Cette saison, le FC Porto avait été éliminé en demi-finales par le Benfica, ce qui rendait cette participation à la Coupe d'autant plus stratégique pour la reconquête du trophée. Chaque matin vers 11h30, l'information sportive essentielle est diffusée aux abonnés, tandis que les newsletters flash alertent en cas d'événements majeurs.