François Desquesnes appelle à une concertation interrégionale sur la réforme flamande du contrôle technique

Le ministre wallon de la Mobilité François Desquesnes (Engagés) exprime ses craintes face aux assouplissements prévus par la Flandre dans le contrôle technique des véhicules, mettant en garde contre les risques de 'tourisme du contrôle' et les impacts sur la sécurité routière et l’emploi.

Le ministre wallon de la Mobilité François Desquesnes (Engagés) a appelé vendredi à une concertation entre Régions concernant les impacts du projet de réforme du contrôle technique en Flandre.

Il craint notamment un risque de « tourisme du contrôle » des automobilistes wallons vers la Flandre, pour des motifs contraires à la sécurité routière. Le projet d’arrêté présenté par la ministre flamande de la Mobilité Annick De Ridder (N-VA) prévoit plusieurs assouplissements à partir de septembre prochain, dont l’allongement des délais entre certains contrôles, la suppression du contrôle technique renforcé lors de la revente des véhicules d’occasion ou encore la réduction de certains contrôles obligatoires.

Pour François Desquesnes, ces propositions doivent être examinées « avec la plus grande prudence » afin de démontrer qu’il n’y a pas d’impact sur la sécurité routière.

« Laisser circuler plus longtemps des véhicules sans contrôle adapté pourrait créer des risques supplémentaires, y compris pour les usagers wallons. » Étant donné qu’un véhicule immatriculé en Belgique peut être contrôlé dans la Région du choix du propriétaire du véhicule, toute évolution du système dans une région peut avoir un impact sur les autres régions.

« Il convient en particulier d’éviter tout risque de ’tourisme du contrôle’ vers une autre région pour des motifs contraires à la sécurité routière », souligne François Desquesnes. Le ministre souhaite maintenir un niveau élevé de sécurité routière, l’indépendance des organismes de contrôle et vérifier l’impact réel des réformes sur les citoyens et les travailleurs.

Il y aurait aussi des conséquences sur l’emploi : près de 500 emplois pourraient disparaître dans les centres de contrôle technique, selon des informations publiées en mars par Het Laatste Nieuws.

« Je comprends les inquiétudes exprimées par les travailleurs des centres de contrôle technique (…) Je veux leur dire clairement ma plus grande vigilance sur la réforme en cours et ses conséquences potentielles en Wallonie », déclare François Desquesnes. Le dossier a été porté à deux reprises à la conférence interministérielle afin d’organiser une concertation entre les Régions.

« Certaines réponses ont été apportées mais beaucoup restent en suspens. Le futur avis du Conseil d’État sur l’avant-projet d’arrêté flamand devrait permettre d’y voir plus clair.





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