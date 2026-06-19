François Englert, un physicien belge de renom, a laissé une empreinte durable dans le monde scientifique. Il a été récompensé par le prix Nobel en 2013 pour ses travaux sur le boson de Higgs.

François Englert , un physicien belge de renom, a laissé une empreinte durable dans le monde scientifique. Né en 1932 à Etterbeek, il a changé de stature en 2013 en recevant le prix Nobel pour ses travaux sur le boson de Higgs.

Son université de toujours, l'ULB, a pu se féliciter de cette distinction, mais aussi la Belgique tout entière. Lors de l'annonce du prix par l'académie Nobel, le monde politique belge lui a rendu un vibrant hommage.

Cependant, François Englert a limité ses commentaires au minimum, craignant d'être mal compris lorsqu'il explique ses travaux. Il est spécialiste de la physique des particules et de la cosmologie, et son nom est associé à celui de Robert Brout, physicien belge d'origine américaine, décédé en 2011. Ensemble, ils ont théorisé dès 1964 un mécanisme qui permet d'expliquer l'existence du big bang et la matière noire.

En 2012, les expériences menées par le CERN à Meyrin (canton de Genève) ont validé la théorie de l'anneau de 27 kilomètres à cheval sur la frontière franco-suisse. Les physiciens ont recréé les conditions d'existence du fameux boson de Higgs, Englert et Brout. L'existence du boson est tellement brève et relève tellement de l'infiniment petit qu'on ne peut l'observer directement. On peut en revanche détecter les produits de sa désintégration.

L'existence du boson est validée dans un communiqué de presse publié le 14 mars 2013, ouvrant la voie au prix Nobel la même année. Avant de devenir célèbre pour ses travaux sur le boson de Higgs, François Englert a vécu une expérience personnelle difficile. Il est né dans une famille juive d'origine polonaise et a été un 'enfant caché' de la Seconde Guerre mondiale.

Il a dû faire comme si il était le fils de la famille qui tenait un café-restaurant pour échapper à la Gestapo et à la déportation. Ses parents ont été hébergés dans une autre famille, à proximité. Au bout d'un an, la cache a été découverte, et il a échappé de peu à l'arrestation en se réfugiant chez Achille Moreels et en étant pris en charge par l'Abbé Warnan.

La famille s'est installée à Annevoie sous une fausse identité, et François Englert a été scolarisé avec son frère au collège Notre Dame de Dinant. Le prix Nobel a longtemps été discret sur cet épisode, mais en 2017, il a témoigné au journal Paris-Match : 'Il y a 10 ans, François Englert recevait le Nobel pour avoir découvert le Boson scalaire, une révolution pour la physique des particules'. A la libération, François Englert et ses parents ont retrouvé Bruxelles.

Il a fait ensuite ses études secondaires à l'Athénée royal de Koekelberg avant d'entrer à l'Université Libre de Bruxelles. Il a décroché un diplôme d'ingénieur civil en 1955 puis une licence de physique deux ans plus tard. Il est parti à l'université Cornell aux Etats-Unis où il a travaillé sous l'autorité de Robert Brout, avant de revenir à l'ULB, d'abord comme chargé de cours en 1961 puis comme professeur en 1964.

Avec Robert Brout, qui a traversé l'Atlantique pour le rejoindre, il a créé le service de physique théorique de l'ULB en 1980. Outre le prix Nobel, François Englert avait obtenu le prix Francqui en 1982 et le prix Wolf de physique en 2004





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