Frank Michael, le charmezanger italo-belge, est décédé

Frank Michael, un charmezanger italo-belge, est décédé à l'âge de 79 ans après une longue bataille contre un type agressif de cancer du poumon. Son parcours musical était marqué par des succès tels que 'Toutes les femmes sont belles' et 'Dites-lui que je l'aime'.

Frank Michael , un charmezanger italo-belge, est décédé à l'âge de 79 ans après une longue bataille contre un type agressif de cancer du poumon . Son parcours musical était marqué par des succès tels que 'Toutes les femmes sont belles' et 'Dites-lui que je l'aime'.

Né sous le nom de Franco Gabelli le 7 mai 1947 à Bedonia en Italie, il déménagea avec sa famille à Seraing en Belgique lorsqu'il avait 3 ans. En tant que jeune garçon, Gabelli prenait déjà part à des concours radiophoniques, un phénomène populaire à l'époque. Dans les années 70, il commença à enregistrer des chansons, dont 'Je ne peux vivre sans toi' en 1974.

Il devint ensuite un charmezanger célèbre, avec des hits comme 'Dites-lui que je l'aime' en 1976. Sa carrière fut marquée par une discrétion, en dehors des circuits de promotion classiques. Malgré cela, il accumula un palmarès impressionnant : plus de 350 chansons, 20 albums, de nombreuses singles et une série de disques d'or et de platine. Il remplit même plusieurs fois la prestigieuse salle de concert Olympia à Paris.

Parmi ses plus grands hits figuraient 'Dites-lui que je l'aime', 'San Angelo', 'Entends ma voix', 'Toutes les femmes sont belles', 'Il est toujours question d'amour', 'Mille façons d'être amoureux', 'Mama', 'Trente et un rue des amours', 'Combien de roses', 'En Italie' et 'On a vingt ans'.

'Toutes les femmes sont belles' fut même reprise en néerlandais par Benny Neyman et Luc Steeno. Avec presque 60 disques d'or, Frank Michael est l'un des 10 personnalités belges qui ont vendu le plus de disques à l'échelle mondiale, avec un total de presque 15 millions d'exemplaires vendus





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frank Michael Charmezanger Italie Belgique Cancer Du Poumon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coûte que coûte : la folle histoire des marques - L'ascension de Nike grâce à Michael JordanDans ce récit, Benjamin Maréchal retrace l'histoire extraordinaire de Nike, de ses humbles débuts en Oregon à son empire mondial, en mettant en lumière le tournant décisif de son partenariat avec Michael Jordan en 1984. Un pari risqué qui a transformé la marque à la virgule en géant du sport et de la mode.

Read more »

La Tour Eiffel : de son destin éphémère à son sauvetage grâce aux innovations technologiquesUn podcast RTL explore l'histoire de la Tour Eiffel, initialement destinée à être démontée après l'Exposition universelle de 1889. Grâce à Gustave Eiffel et aux avancées comme la télégraphie sans fil et la radio, le monument est devenu indispensable, dépassant son rôle touristique.

Read more »

Frank Michael, star de la chanson populaire francophone, est décédé à l’âge de 79 ansLe chanteur italo-belge Frank Michael s’est éteint dans la nuit de jeudi à vendredi à l’âge de 79 ans, emporté par un cancer du poumon particulièrement agressif. L’information a été transmise à RTL info par sa fille, Sandra Gabelli, via le bouton orange « Alertez-nous » ce vendredi matin.

Read more »

Frank Michael, la légende francophone qui a vendu 15 millions d'albumsFrank Michael, chanteur discret et emblématique, a écoulé plus de 15 millions de disques et accumulé 40 disques d'or. Nés à Parme et ayant grandi en Wallonie, il, de son vrai nom Franco Gabelli, s'est inspiré des grands de l'American jazz et du pop, tout en conservant un public fidèle. Cette biographie retrace son parcours, ses influences, et son impact durable dans la musique francophone.

Read more »