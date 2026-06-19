Frank Stronach, homme d'affaires canadien, reconnu coupable de deux chefs d'accusation à caractère sexuel

Frank Stronach, un homme d'affaires canadien, a été reconnu coupable de deux chefs d'accusation à caractère sexuel après un procès qui a duré plusieurs mois. Il doit également comparaître dans un autre procès en 2027.

Frank Stronach , un homme d'affaires canadien , a été reconnu coupable de deux chefs d'accusation à caractère sexuel après un procès qui a duré plusieurs mois.

Il a été accusé de plusieurs faits remontant à 1977, mais la Cour a jugé que le témoignage d'une des plaignantes n'était pas crédible. Les sept autres chefs d'accusation avaient été abandonnés par le procureur faute de preuves. Frank Stronach doit également comparaître dans un autre procès en 2027, lors duquel six plaignantes supplémentaires témoigneront d'agressions sexuelles alléguées.

Frank Stronach est né en Autriche et est arrivé au Canada en 1954, où il a fait fortune avec une petite entreprise d'outillage. Il a cédé les commandes de son groupe en 2011 avant de se lancer en politique dans son pays d'origine pour les législatives de 2013 avec son parti, Team Stronach. Le parti a été dissous quelques années plus tard faute de soutien





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