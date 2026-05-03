Frappe de drone russe en Ukraine et attaque ukrainienne massive : le conflit s’intensifie

Un homme a été tué dans une frappe de drone russe à Kherson, tandis que l’Ukraine a lancé une attaque massive avec des centaines de drones en réponse aux bombardements russes. Les tensions montent alors que Moscou propose un cessez-le-feu, mais les combats continuent de s’intensifier.

Une frappe de drone russe a fait un mort dimanche dans la ville de Kherson, dans le sud de l’ Ukraine , selon les autorités locales, tandis que la Russie a rapporté une attaque ukrainienne massive impliquant des centaines de drones.

Depuis le début du mois d’avril, les bombardements russes se sont intensifiés, et un drone a frappé un véhicule d’entreprise à 5h40 heure locale (2h50 GMT), a indiqué le chef de l’administration militaire de Kherson, Iaroslav Chanko, sur Telegram. Un homme non identifié a été tué dans l’attaque, et quatre autres personnes ont été hospitalisées.

D’après une analyse de l’AFP basée sur les données des forces aériennes ukrainiennes, l’armée russe a lancé un nombre record de frappes de drones à longue portée en avril, avec 6 583 engins utilisés. En réponse à ces attaques quotidiennes, qui deviennent de plus en plus fréquentes même en journée, Kiev a intensifié ses frappes contre des cibles en Russie, affirmant viser des sites militaires et énergétiques pour affaiblir la capacité de Moscou à financer son effort de guerre.

Le ministère russe de la Défense a annoncé dimanche matin avoir abattu 334 drones ukrainiens durant la nuit, un chiffre exceptionnellement élevé. Les défenses antiaériennes russes ont intercepté des engins ukrainiens dans une quinzaine de régions, y compris autour de Moscou et Saint-Pétersbourg, ainsi que dans la péninsule de Crimée, annexée par la Russie.

L’attaque ukrainienne a été particulièrement intense dans la région de Léningrad, où 59 drones ont été abattus selon le gouverneur local, sans qu’aucune victime ne soit signalée pour le moment. Alors que les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale sont au point mort, Moscou a proposé un cessez-le-feu le 9 mai, jour où la Russie célèbre la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie.

Kiev a indiqué étudier cette proposition, mais les tensions restent élevées. Les frappes de drones et les bombardements continuent de s’intensifier des deux côtés, alimentant les craintes d’une escalade encore plus violente. Les deux pays accusent mutuellement l’autre de prolonger le conflit, tandis que la communauté internationale appelle à un retour aux négociations pour éviter une catastrophe humanitaire encore plus grave





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