Frappe près de l'hôpital Jabal Amel : quatre morts et sept blessés

Une frappe a eu lieu près de l'hôpital Jabal Amel, causant la mort de quatre personnes et blessant sept autres. L'armée israélienne a également appelé la population de trois villages du sud du Liban à évacuer en raison de sa décision de cibler le mouvement pro-iranien Hezbollah dans ces localités.

Une frappe près de l'hôpital Jabal Amel a fait quatre morts et sept blessés , en endommageant légèrement l'établissement. Une autre attaque a tué trois personnes et en a blessé cinq autres, dont deux enfants, selon cette source.

Par ailleurs, l'armée israélienne a annoncé vendredi qu'elle allait viser le mouvement pro-iranien Hezbollah dans trois localités du sud du Liban et appelé la population de ces villages au nord du fleuve Litani à évacuer. L'appel à évacuer concerne les villages d'Arqoun, Aarnaya, et Kfar Fila, à une quarantaine de kilomètres au sud de Beyrouth, selon le message publié sur les réseaux sociaux par le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée israélienne.

Allié de l'Iran, le Hezbollah a rejeté jeudi par la voix de son chef, Naïm Qassem, l'accord de cessez-le-feu au Liban annoncé la veille à Washington, en réclamant un retrait total des forces israéliennes du sud du pays et menaçant le nord d'Israël de nouvelles attaques





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frappe Hôpital Jabal Amel Morts Blessés Hezbollah Israël Liban

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Test de la XPeng P7+ : une berline électrique chinoise qui impressionneJ'ai testé pendant une semaine cette berline chinoise de plus de 5 mètres. Avec son équipement premium et sa recharge ultra-rapide, elle ambitionne de bousculer le marché des électriques pour moins de 50 000 €. Dès les premiers kilomètres, j'ai été bluffé par le confort de cette limousine. La suspension pilotée, livrée de série, filtre parfaitement les irrégularités de la route, m'offrant une expérience de conduite au comportement très premium. À l'intérieur, je me suis senti choyé par les finitions sérieuses, les sièges massants à l'arrière, et un grand écran central de 15,6 pouces fluide et intuitif. J'ai toutefois dû utiliser les routines personnalisables de l'écran pour désactiver certaines aides à la conduite (alerte de franchissement de ligne et d'attention du conducteur), que je trouvais beaucoup trop intrusives et peu permissives au quotidien. Pour ce modèle à autonomie étendue propulsion, la batterie LFP d'environ 70 kWh affiche une autonomie WLTP de 530 km. Lors de mes trajets quotidiens, j'ai relevé une consommation maîtrisée de 16 kWh/100 km, m'autorisant un peu plus d'autonomie. Mais le véritable tour de force réside dans sa vitesse de recharge qui écrase la concurrence. Sur une borne rapide, En définitive, cette XPeng P7+ m'a convaincu par son rapport prix/prestations particulièrement intéressant. Proposée à 46 990 € dans cette version intermédiaire, elle offre un espace gigantesque, un confort royal et une vitesse de recharge fulgurante. Bien que l'absence de coffre à l'avant et la calibration perfectible de la conduite semi-autonome soient de petits défauts, elle reste une véritable invitation au voyage.

Read more »

Évasion spectaculaire à Liège : l'affaire se termine par une relaxe grâce à une nouvelle loiUn détenu s'était évadé d'un véhicule de police en Belgique, les pieds nus et menottés. L'affaire a suivi un parcours judiciaire complexe, avec une relaxe prononcée suite à un changement législatif.

Read more »

Réduction du bruit à Brussels Airport : l'étude confirme la nécessité de diminuer la capacitéUne étude scientifique commandée par le gouvernement fédéral belge suite à une ordonnance judiciaire révèle que pour réduire les nuisances sonores autour de Brussels Airport, une baisse de près de 10% de la capacité est nécessaire. Le scénario retenu soulagerait plusieurs communes bruxelloises comme Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek ou Woluwe-Saint-Lambert, mais déplacerait une partie du trafic sur Jette et Ganshoren.

Read more »

Dépôts sauvages autour des bulles Terre : un recyparc mobile testé dans plusieurs quartiers liégeoisUne vingtaine de bulles retirées à Liège Depuis une dizaine de jours, une vingtaine de bulles Terre ont ainsi été...

Read more »