Les frappes israéliennes au Liban font 31 morts, dont quatre enfants et trois femmes, et 40 blessés selon le ministère libanais de la Santé. Les appels à évacuer concernent 50 localités. Le conflit a déjà causé plus de 3200 morts depuis mars.

Selon un communiqué du ministère libanais de la Santé, 31 personnes, dont au moins quatre enfants et trois femmes, ont été tuées lors de ces attaques et 40 autres ont été blessées.

Quatorze personnes ont été tuées à Burj al-Shamali, près de Tyr, a notamment précisé le ministère. Des frappes ont fait au moins un mort et deux blessés parmi des secouristes affiliés au groupe Amal, allié du mouvement pro-iranien Hezbollah, à Srifa, selon le ministère de la Santé, ce qui porte à 120 le nombre de secouristes tués dans le conflit.

Les militaires israéliens ont émis des appels à évacuer pour au moins 50 villes et villages du sud et de l'est du Liban mardi, dont Nabatiyé. Des bombardements avaient eu lieu lundi soir dans cette région du pays, faisant au moins 11 morts à Machghara, dont deux enfants et une femme, et 15 blessés, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

Les frappes israéliennes visent le Hezbollah et son infrastructure, tandis que les chances d'un accord rapide entre les États-Unis et l'Iran semblent s'amenuiser. Les frappes israéliennes ont fait au moins 3213 morts depuis le début du conflit début mars, selon le dernier bilan global du ministère de la Santé publié mardi.

Ce conflit, qui a débuté en mars dernier, a déjà causé la mort de plus de 3200 personnes, principalement des civils, et des destructions massives dans le sud du Liban. Les frappes israéliennes se sont intensifiées ces dernières semaines, touchant des zones résidentielles et des infrastructures civiles. Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, a riposté en lançant des roquettes vers le nord d'Israël, provoquant des dégâts matériels et des blessés légers.

La communauté internationale appelle à un cessez-le-feu, mais les négociations piétinent. Les États-Unis tentent de jouer un rôle de médiateur entre l'Iran et Israël, mais les positions divergentes rendent tout accord difficile. Pendant ce temps, la population libanaise subit les conséquences humanitaires de ce conflit : des centaines de milliers de personnes ont été déplacées, les hôpitaux sont débordés et l'accès à l'eau potable et à l'électricité est limité.

Les humanitaires craignent une catastrophe humanitaire si la violence ne cesse pas rapidement. Les écoles sont fermées, les commerces abandonnés, et la vie quotidienne est paralysée dans les zones de conflit. La communauté internationale doit agir d'urgence pour protéger les civils et trouver une solution diplomatique. Le Liban, déjà fragilisé par une crise économique et politique, voit son avenir compromis par ce nouveau cycle de violence.

Les infrastructures essentielles, comme les hôpitaux et les écoles, ont été gravement endommagées. Les équipes de secours, souvent prises pour cible, risquent leur vie pour sauver les blessés. Le ministère de la Santé a rapporté que 120 secouristes ont été tués depuis le début du conflit, un chiffre alarmant qui souligne les dangers auxquels sont confrontés les premiers répondants.

La situation est particulièrement grave dans le sud du Liban, où des villages entiers ont été rayés de la carte par des bulldozers et des explosifs israéliens. Des images satellites montrent des destructions massives, avec des bâtiments réduits en décombres et des terres agricoles dévastées. La population locale est terrorisée et vit dans des abris de fortune, sans accès régulier à la nourriture ni aux soins médicaux.

L'armée israélienne justifie ces frappes en affirmant qu'elles visent des cibles du Hezbollah, mais les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent des attaques disproportionnées contre des civils. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir, et la communauté internationale est appelée à intervenir pour mettre fin à ce bain de sang. En parallèle, les négociations entre les États-Unis et l'Iran sur le dossier nucléaire semblent au point mort, ce qui réduit les chances d'une désescalade régionale.

L'Iran, principal soutien du Hezbollah, conditionne son retrait du Liban à un accord global avec les grandes puissances. De son côté, Israël exige le désarmement complet du Hezbollah avant tout cessez-le-feu. Dans ce contexte, les espoirs de paix s'amenuisent et la population libanaise paie le prix fort. Les Nations Unies ont appelé à une trêve humanitaire immédiate pour permettre l'acheminement de l'aide, mais les belligérants ne montrent aucun signe de volonté de compromis.

La guerre au Liban rappelle les conflits dévastateurs du passé et soulève des craintes d'une escalade régionale impliquant d'autres acteurs. Le monde observe avec impuissance la souffrance du peuple libanais, pris en étau entre les intérêts géopolitiques des grandes puissances





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liban Israël Hezbollah Conflit Victimes Civiles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israël demande l'évacuation de villages du sud du Liban contre Hezbollah malgré la trêveL'armée israélienne a demandé l'évacuation de plus de dix villages du sud du Liban, en prévision d'opérations contre le Hezbollah, malgré la trêve instaurée le 17 avril. L'armée israélienne a émis lundi des appels à évacuer concernant plus de dix villages dans le sud du Liban, avant des attaques prévues contre le Hezbollah pro-iranien, malgré la trêve en cours.

Read more »

Russie appelle à quitter Kiev avant de nouvelles frappesLa Russie a appelé lundi les ressortissants étrangers et les diplomates à quitter Kiev au plus vite, évoquant de nouvelles frappes imminentes contre la capitale ukrainienne.

Read more »

Malgré le cessez-le-feu, l'armée américaine affirme avoir mené des frappes défensives en IranL'armée américaine a mené des frappes dans le sud de l'Iran pour se défendre, malgré le cessez-le-feu en vigueur entre les deux pays.

Read more »

La Belgique à la Coupe du monde 1930 : une participation improbableEn 1930, la Belgique accepte une invitation à la première Coupe du monde en Uruguay, malgré les coûts de la traversée transatlantique et la crise économique. Le petit contingent européen, dont les Belges, les Roumains, les Français, les Yougoslaves et les Italiens, emprunte le Conte Verde depuis Gênes pour arriver à Montevideo. Le tournoi sert à renforcer les liens économiques et culturels, tandis que l'Uruguay, hôte choisi pour montrer la montée du football sud‑américain, accueille les équipes dans un contexte de crise mondiale.

Read more »