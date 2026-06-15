Frappes russes sur Kiev : le monastère des Grottes endommagé, plusieurs morts

La Russie a lancé des frappes aériennes massives sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes, endommageant le monastère des Grottes classé à l'UNESCO. Pendant ce temps, les présidents Zelensky et Trump ont discuté d'un cessez-le-feu, tandis que le Royaume-Uni a arraisonné un pétrolier russe dans la Manche.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la Russie a lancé une série de frappes aériennes massives contre plusieurs villes ukrainiennes, avec Kiev comme cible principale.

Le ministère ukrainien de l'Intérieur a confirmé que la capitale a subi des dégâts significatifs sur ses infrastructures civiles. Parmi les sites touchés, le monastère des Grottes (Pechersk Lavra), un complexe millénaire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été endommagé par un incendie déclenché par l'attaque. Les services de secours sont intervenus pour maîtriser les flammes, tandis que les autorités déploraient au moins quatre morts et vingt blessés dans l'ensemble de la ville.

Le gouverneur de Kharkiv a également signalé la mort de cinq secouristes dans la région, avec cinq autres blessés. Ces frappes interviennent alors que la diplomatie internationale s'active autour d'un possible cessez-le-feu. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a eu un entretien téléphonique avec son homologue américain Donald Trump à l'occasion du 80e anniversaire de ce dernier.

Selon le conseiller présidentiel Dmytro Lytvyn, la conversation, d'une trentaine de minutes, a abordé des sujets allant des vœux d'anniversaire à la diplomatie et à la guerre. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a également félicité Trump et les deux hommes ont convenu que les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner se rendraient prochainement en Russie.

Par ailleurs, Zelensky a annoncé qu'il rencontrerait Trump lors du sommet du G7 à Évian, en France, pour discuter de la guerre et des négociations de paix. Cependant, les cycles de pourparlers précédents menés par les États-Unis n'ont pas abouti à des progrès significatifs. Sur un autre front, le Royaume-Uni a mené une opération inédite contre la flotte fantôme russe. Des commandos de la Royal Navy ont arraisonné le pétrolier Smyrtos, battant pavillon de complaisance, dans la Manche.

Le navire, qui transportait du pétrole russe sous sanctions, a été intercepté au large de Weymouth, sur la côte sud de l'Angleterre. L'opération, qui a duré six heures, a impliqué le HMS Sutherland, le HMS Ledbury, des hélicoptères et des avions de la RAF, ainsi que des agents de la National Crime Agency.

Les images diffusées par le Premier ministre Keir Starmer montrent des militaires armés descendant en rappel depuis un hélicoptère pour prendre le contrôle du navire, tandis que les autorités françaises, qui avaient déjà arraisonné trois navires similaires ces derniers mois, ont apporté leur soutien. Cette action s'inscrit dans le cadre des sanctions britanniques visant plus de 500 navires liés au transport de pétrole russe, leur interdisant l'accès aux ports britanniques et la fourniture de services financiers ou d'assurance.

Enfin, l'Ukraine a poursuivi ses frappes de drones contre des installations énergétiques en Russie, selon une déclaration du président Zelensky sur X. Ces attaques visent à affaiblir la capacité de la Russie à soutenir son effort de guerre, alors que le conflit entre dans une phase potentiellement décisive avec l'arrivée de l'hiver





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