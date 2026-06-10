Fred Waseige, the new coach of England, has made significant changes to the team's lineup and approach for the World Cup. He replaced Gareth Southgate and has implemented a collective philosophy, emphasizing teamwork and resetting the team before the competition. The coach's choices have been met with mixed reactions, with some players expressing their displeasure and others praising his pragmatism.

Fred Waseige, l'Angleterre arrive à la Coupe du monde avec un visage bien différent de celui de l'Euro 2024. Thomas Tuchel a remplacé Gareth Southgate, le projet de jeu a radicalement changé et les cadres aussi.

Est-ce que cette liste des 26 remaniée, avec des absences de marque, est une surprise ? Ils n’étaient pas titulaires dans leur club ou étaient blessés, donc on pouvait s’y attendre. Tuchel n’est pas anglais et on l’a aussi pris pour ça, pour son pragmatisme. Ses choix ont été faits en fonction, sans penser une seconde aux réactions de la presse et des joueurs concernés.

Ça fait du bruit parce qu’un ou deux joueurs qui n’ont pas été repris ont devancé l’annonce de la sélection pour exprimer leur mal-être. Mais en Angleterre, quoi que tu fasses, ça prend une ampleur médiatique démesurée. Je pense que c’est aussi pour ça que la Fédération a fait l’appel à un entraîneur étranger, qui connaissait le championnat anglais qui plus est. Il a une forte personnalité et n’a pas peur de prendre des décisions fortes.

Depuis qu’il est arrivé en janvier 2025, Tuchel imprime sa patte. On est un peu passé de l’empilement de stars de Southgate, qui ne fonctionnait pas forcément, à une philosophie 'le collectif avant tout'... C’est ça, c’est une histoire de collectif et de remettre les choses à zéro avant la compétition.

Par exemple, je pense qu’il s’est privé de Jude Bellingham dans certaines sélections pour lui montrer qu’il ne devait pas arriver en pensant qu’il était titulaire et que tout était acquis. Il a envoyé des petits messages indirects à tous ses joueurs bien avant la Coupe du monde et tout cela a été vraiment calculé. Tuchel, c’est un homme complètement pragmatique. Et il y a des choix qui sont super.

Je trouve ça génial qu’il aille rechercher, un joueur parti en Arabie saoudite dont on se dit qu’il ne fera jamais une Coupe du monde. Et bien si, parce qu’il a besoin d’un mec qui marque deux buts avec une occasion. Je trouve que tous ces choix se tiennent... Ça change complètement de Gareth Southgate qui était le vrai British, toujours bien fringué, qui ne voulait surtout pas se décoiffer lui-même ni décoiffer personne.

L’Angleterre voulait du changement, elle l’a eu et je me demande si ce n’est pas une bonne chose de choisir d’abord et avant tout une équipe qui va être forte collectivement plutôt que de choisir des noms et des institutions. À l’Euro 2024, on avait vu les limites notamment offensives de l’Angleterre de Southgate. On peut espérer un changement sous Tuchel ? Oui.

Bon, il est évident que la plupart des Anglais arrivent carbonisés à cause de leur championnat, d’autant que toutes les grandes équipes anglaises qui fournissent des internationaux vont souvent très loin en Coupe d’Europe. Rien que cette année, il y avait une équipe anglaise dans chaque finale européenne. L’Angleterre est un petit peu victime de ces saisons à rallonge.

Il n’y a quasiment pas de trêve hivernale et les joueurs sont très sollicités et c’est une explication au fait qu’ils se plantent souvent dans les grands tournois. Mais cette année, on sent vraiment qu’il y a de la complémentarité partout et un très bon mix avec de la jeunesse. Il y a quelques paris, mais il n’y a que comme ça qu’on peut changer le cours de l’histoire.

L’Angleterre est la reine des matches amicaux mais est souvent décevante en compétition... Pour lui, c’est 'les résultats et rien d’autre'. Il n’y a pas de souci de faire plaisir à l’un ou l’autre. Tout a été multicalculé au niveau de la complémentarité, en doublant voire triplant les postes.

Je pense qu’il sait où il va. L’Angleterre et la Coupe du monde, c’est une histoire contrastée, des éliminations parfois très précoces. Faut-il croire aux chances des Lui y va pour la gagner, c’est une certitude. Et il sait ce que c’est de gagner des titres.

On se dit à chaque fois qu’une grande nation comme l’Angleterre peut le faire et le fait que ce soit avec Tuchel est une force en plus. Mais ça ne garantit absolument rien parce qu’il y a de sacrés clients en face. Il y a d’autres équipes qui sont pour moi mieux armées pour gagner cette Coupe du monde mais les choix de Tuchel sont complètement faits pour faire déjouer l’adversaire.

Ils ont les noms et un entraîneur qui sait ce que c’est d’aller en finale et de la gagner. C’est un gros plus par rapport à avant. Y aura-t-il une pression populaire particulière avec tous ces choix forts de Tuchel ? Certaines absences ne pourraient-elles pas rapidement lui être reprochées si la mayonnaise ne prend pas ?

Je pense qu’il s’en fiche. C’est son métier de faire des choix, il a eu le courage d’en faire et il y a déjà des réactions qui lui donnent raiso





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