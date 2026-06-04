Freddy Horion autorisé à quitter la prison, mais considéré comme un risque de récidive très élevé

Freddy Horion, 78 ans, est autorisé à quitter la prison après 47 ans de détention, mais il est considéré par le ministère public comme présentant un risque de récidive très élevé. Le parquet a exprimé de fortes réserves quant à son transfert vers une structure de soins à faible niveau de sécurité. Les enseignants et les élèves manifestent contre le décret-programme qui doit être voté ce jeudi.

Freddy Horion , 78 ans, est autorisé à quitter la prison après 47 ans de détention, mais il est considéré par le ministère public comme présentant un risque de récidive très élevé.

Le parquet a exprimé de fortes réserves quant à son transfert vers une structure de soins à faible niveau de sécurité. La chambre de l'application des peines a toutefois validé sa sortie de prison sous bracelet électronique. Les enseignants et les élèves manifestent contre le décret-programme qui doit être voté ce jeudi, alors que ce vote ne devait normalement avoir lieu que la semaine prochaine. Les perturbations sont attendues région par région





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