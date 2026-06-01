Freddy Horion, condamné pour six meurtres, va sortir de prison après 47 ans de détention

Après plus de deux décennies de demandes, la justice belge a accepté la libération de Freddy Horion, 78 ans, condamné pour six meurtres. Il va être transféré dans un centre de soins forensiques après 47 ans en prison.

Freddy Horion , 78 ans, condamné pour six meurtres, va sortir de prison après 47 années de détention. La justice belge a accepté sa demande de libération, introduite il y a plus de vingt ans.

Il ne retrouvera pas directement la liberté mais sera transféré dans un centre de soins forensiques. L'établissement n'a pas été révélé. Horion est lié à un des faits divers les plus marquants de la fin du XXe siècle en Belgique. Le 23 juin 1979, à Sint-Amandsberg près de Gand, il avait participé avec Roland Feneulle à l'assassinat de Roland Steyaert, garagiste, de son épouse Leona, de leurs filles Hilde et Anne-Marie, ainsi que de Marc, le fiancé de cette dernière.

L'enquête a aussi établi que l'arme utilisée avait servi lors du meurtre d'Hélène Lichachevski, employée d'un commerce du port de Gand, tuée lors d'un braquage. Horion avait reconnu les faits avant de nier par la suite être l'auteur du tir mortel. Condamnés à mort par la cour d'assises, les deux hommes avaient vu leur peine commuée en réclusion à perpétuité. Feneulle est décédé en prison.

Depuis plusieurs années, des experts psychiatres estimaient que Freddy Horion n'avait plus sa place en prison, tout en jugeant qu'un retour immédiat dans la société serait prématuré. En 2023, la cour d'appel d'Anvers avait ordonné à l'État belge de le faire sortir dans un délai de six mois. Faute d'exécution, la Belgique doit verser une astreinte de 1.000 euros par jour, soit un total de 750.000 euros à ce jour





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