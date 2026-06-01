Freddy Horion, le tueur en série, libéré après 46 ans de prison

Le tribunal de répression des infractions pénales de Gand a décidé de libérer Freddy Horion, le tueur en série, après 46 ans de prison. Horion, 78 ans, a été condamné à la peine de mort pour avoir commis six meurtres en 1979.

Freddy Horion , un tueur en série de 78 ans, va enfin pouvoir quitter la prison après 46 ans d'emprisonnement. La cour de répression des infractions pénales de Gand a décidé que, sous surveillance électronique, il pourrait être transféré dans une institution de soins médico-psychologiques.

Qui est Freddy Horion et pour quoi est-il condamné ? Cet article a été publié en 2023 lors de la décision du tribunal de cassation d'Anvers qui a décidé que Horion devait être transféré dans une institution en dehors de la prison. Apprendre à reconnaître Freddy Horion, avec sa veste de l'élève, ses longues cheveux et son éternel chapeau de soleil. C'est ainsi que notre pays connaît Freddy Horion en été 1979.

Le 23 juin 1979, il pénètre avec son complice Roland Feneulle dans une villa à Sint-Amandsberg près de Gand. Ils veulent attaquer l'auto-éleveur Roland Steyaert. Mais l'attaque se transforme en une sanglante bataille. Dans un calme sang-froid, ils tuent la famille entière Steyaert.

Le père Roland, sa femme Leona, leurs filles Hilde (13) et Anne-Marie (22) et l'époux de Anne-Marie, Marc. Feneulle tente même de violer Anne-Marie. Horion et Feneulle ne font pas de distinction entre les victimes. Leur motif ?

La vengeance. Horion est furieux contre la société, car il vient de purger une lourde peine de prison pour une attaque et une série de vols. Après la fatale incursion, les deux hommes fuient, avec un butin de moins de 4 000 francs belges (équivalent à 100 euros aujourd'hui), composé de bijoux et d'objets anciens. Il faut attendre le lendemain pour que les meurtres soient découverts.

Un ami de la famille arrive, comme chaque dimanche, mais le panier du boulanger avec les gâteaux et les pâtisseries est toujours à la porte. Les portes de la maison sont fermées. Celles de la garage : fermées. Il n'a pas confiance et, par une fenêtre latérale, il entre dans la garage.

Là, il voit les corps de Roland et Marc. Le pays est sous le choc face à la cruauté des meurtres. Et il y a plus : la police découvre qu'il existe un lien avec un autre dossier de meurtres. Le 9 février 1979, Helena Lichatchevsky, une commerçante polonaise, est abattue.

Avec le même pistolet. Bientôt, Freddy Horion et Roland Feneulle se trouvent dans le collimateur des enquêteurs. Mais ils gardent le silence. Lors de son interrogatoire de plusieurs heures, Horion esquive les questions ou répond avec des réponses courtes,





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