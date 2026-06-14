Frédéric De Gucht et Georges-Louis Bouchez : peuvent-ils encore travailler ensemble ?

Après des tensions croissantes entre les libéraux flamands et francophones, Frédéric De Gucht et Georges-Louis Bouchez ont décidé de mettre de côté leurs différends pour célébrer 180 ans de libéralisme en Belgique.

Frédéric De Gucht et Georges-Louis Bouchez ont-ils encore une chance de travailler ensemble ? Après des tensions croissantes entre les libéraux flamands et francophones, ils ont décidé de mettre de côté leurs différends pour célébrer 180 ans de libéralisme en Belgique .

"Si nous travaillons ensemble, nous sommes invincibles", a déclaré De Gucht lors de la célébration de 180 ans de libéralisme belge au Palais des Académies à Bruxelles. Le MR a célébré cette occasion sans la présence de la partie néerlandophone Anders, mais en dernière minute, le président De Gucht a été invité à prendre la parole. Il est arrivé avec la main tendue et a appelé à une meilleure coopération.

"Les forces libérales de ce pays ne peuvent plus se permettre de se diviser", a-t-il déclaré en français à l'assemblée. "Nous devons lutter pour chaque centimètre de terrain. Et cela ne peut se faire que si nous travaillons ensemble. Si nous restons divisés et nous regardons l'un l'autre avec méfiance de l'autre côté de la frontière linguistique, nous allons perdre chaque centimètre.

Mais si nous travaillons ensemble, si les forces libérales de ce pays forment un front uni contre le populisme, alors nous sommes invincibles.

" Il a ainsi adopté un ton très différent de celui des semaines et des mois précédents. À Anders, ils sont frustrés par la conduite de Bouchez. En réponse, Anders a acheté les noms de domaine 'MRVlaanderen' et 'MR-Vlaanderen'.

"Si Bouchez veut faire la guerre, alors nous allons faire la guerre", a déclaré De Gucht dans La Standaard. Bouchez a récemment déclaré en présence de Jean-Marie Dedecker à Diksmuide qu'il avait un excellent contact avec tout le monde du MR, sauf avec lui. De Gucht a encore déclaré cette semaine qu'il n'avait pas de bons rapports avec Bouchez. Il y a peu de signes de frictions sur le podium aujourd'hui.

Bouchez a invité De Gucht à couper la gâteau de la fête du liberalisme ensemble. Cependant, il n'y a pas eu de signe d'une approche plus large de la part de Bouchez. Dans son discours de 20 minutes sur l'importance du libéralisme et du parti libéral, il n'a pas mentionné De Gucht ou Anders. Le ministre-président du MR de Bruxelles, Boris Dilliès, a fait l'éloge de De Gucht et Anders dans son discours en néerlandais.

Cependant, il a également gardé une position neutre : "Les libéraux flamands et francophones ne parlent pas la même langue, mais nous partageons une vision commune de la société.

" L'enthousiasme pour la coalition des forces libérales est plus fort chez les libéraux flamands que chez les libéraux francophones. Ces derniers sont actuellement également dans la position de recevoir les coups. Selon une enquête de DPG Media, la MR perd un tiers de ses électeurs et le PS devient la plus grande partie en Wallonie





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