Saint-Trond a officiellement nommé Frédéric De Meyer entraîneur principal après son intérim réussi. Il succède à Wouter Vrancken, parti après une saison historique. Le club jouera l'Europe la saison prochaine.

Le club de Saint-Trond , évoluant en Jupiler Pro League , a annoncé ce mercredi la promotion de Frédéric De Meyer au poste d' entraîneur principal pour la saison prochaine.

Âgé de 44 ans, ce dernier était déjà présent au club depuis 2024 et a pris en charge l'équipe en tant qu'entraîneur intérimaire après le départ de Wouter Vrancken. Son intérim, notamment lors du match crucial contre le Cercle Bruges, s'est révélé convaincant avec une victoire 3-1 qui a contribué à la montée en Jupiler Pro League.

Son expérience richissime en tant qu'adjoint, notamment au RWDM, à l'Union Saint-Gilloise et à Deinze, ainsi que ses passages en Afrique avec le club égyptien d'Al Masry et les sélections nationales du Burkina Faso, de Guinée et du Congo, ont forgé sa réputation. Son dynamisme, sa fiabilité et son intelligence tactique sont des qualités qui ont été soulignées par le club.

Le choix de le nommer entraîneur principal est considéré comme logique, notamment au vu de ses performances lors des deux dernières saisons et de son éthique de travail, correspondant aux valeurs du club. Cette promotion intervient après le départ de Wouter Vrancken, entraîneur de l'année, qui a conduit Saint-Trond à une saison historique, terminant à la troisième place derrière le Club Bruges et l'Union Saint-Gilloise, synonyme de qualification pour les barrages de l'Europa League.

En cas d'élimination, le club sera reversé en phase de ligue de la Conference League. Cette troisième place est un résultat exceptionnel pour le club, qui n'avait plus connu un tel podium depuis 60 ans, lors de la saison 1965-1966. Frédéric De Meyer aura donc la charge de conduire l'équipe dans sa première campagne européenne et de confirmer les progrès accomplis





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frédéric De Meyer Saint-Trond Jupiler Pro League Entraîneur Wouter Vrancken Europa League Conference League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Agence immobilière sociale de Saint-Josse déclarée en faillite avec des cas de fraudeL'agence immobilière sociale de Saint-Josse a été déclarée en faillite en 2023 avec plus d'un demi-million d'euros de dettes. Un rapport d'audit a révélé des cas de fraude impliquant des membres du personnel.

Read more »

Scandale à Saint-Josse : des employés d'une agence immobilière sociale ont détourné des logements et des loyersUn audit révèle qu'une agence immobilière sociale de Saint-Josse-ten-Node a attribué frauduleusement des logements sociaux à des proches de ses employés et a détourné plus de 18 000 euros de loyers. L'organisation, déclarée en faillite, fait l'objet d'une enquête judiciaire et parlementaire.

Read more »

Fraude à l'Agence Immobilière Sociale de Saint-Josse : le collège communal demande la transparence totalePendant plus de vingt ans, une agence immobilière sociale de Saint-Josse a été le théâtre de pratiques frauduleuses....

Read more »

Gestion de l'AIS de Saint-Josse : le MR souhaite élargir la commission d'enquêteLes révélations sur la gestion de l'Agence immobilière sociale de Saint-Josse sont considérées comme graves et nécessitent toute la lumière. Le MR propose d'élargir la commission d'enquête sur le logement social à ce dossier, mais cela soulève des questions de méconnaissance des politiques publiques du logement. Il est essentiel d'examiner chaque dossier avec sérieux, rigueur et indépendance, sans mélanger les enjeux pour éviter la confusion. Les dysfonctionnements révélés à Saint-Josse doivent être étudiés dans un cadre adapté, permettant d'établir les faits et les responsabilités sans brouiller les débats.

Read more »