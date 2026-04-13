Frédéric Tilmant, figure politique et légende sportive, quitte la politique à Binche

Frédéric Tilmant, ancien échevin et président du CPAS de Binche, annonce son retrait de la vie politique après 19 ans de service. Le bourgmestre Laurent Devin salue son engagement et souligne son choix personnel pour un équilibre familial. Vincent Noteboom est pressenti pour lui succéder. Tilmant est également une légende de la RAAL.

C’est par le biais d’une publication sur Facebook que Laurent Devin , le bourgmestre de Binche , a annoncé une nouvelle significative concernant la vie politique locale . Frédéric Tilmant , figure bien connue de la commune, a choisi de se retirer de la politique, mettant ainsi fin à une implication de près de deux décennies au service de la ville. Depuis 19 ans, Frédéric Tilmant a activement participé à la vie politique de Binche , au sein du collège communal.

Il a exercé des fonctions importantes, notamment celle d’échevin, où il s'est consacré au folklore, un élément central de l'identité binchoise. Plus récemment, il a assumé la présidence du Centre Public d'Action Sociale (CPAS), démontrant son engagement pour les questions sociales et le bien-être des habitants. La décision de Frédéric Tilmant de mettre fin à son engagement politique a suscité des réactions de respect et de compréhension. Le bourgmestre Laurent Devin, dans son message de soutien, a souligné l'importance de ce choix personnel, axé sur l'équilibre et le bien-être familial. 'Tu as fait le choix d’un équilibre personnel et de ta famille. C’est une décision qui impose le respect. Tu boucles la boucle en revenant à ton premier métier pour clôturer ta carrière professionnelle. Je te comprends et je te respecte', a-t-il déclaré. Ce message souligne la reconnaissance du dévouement de Frédéric Tilmant et de son engagement au service de la communauté. La transition se fera en douceur, avec Vincent Noteboom, actuellement conseiller communal, qui devrait être proposé lors du prochain conseil communal pour succéder à Frédéric Tilmant. Cette succession assurera une continuité dans la gestion des affaires communales et des projets en cours. Au-delà de son rôle politique, Frédéric Tilmant est également une figure emblématique dans le monde sportif local. Il est une véritable légende au sein de la RAAL (Royal Albert Elisabeth Club de Mons), l’équipe de football. Sa carrière de footballeur, ponctuée de nombreux buts, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du club. L'ancien attaquant a contribué aux succès de l'équipe, notamment en divisions 1 et 2, offrant aux supporters des moments de joie et de fierté. Son parcours sportif est une source d'inspiration pour de nombreux jeunes et contribue au rayonnement de Binche au niveau régional. La communauté binchoise, reconnaissante pour l'engagement de Frédéric Tilmant, lui souhaite une retraite paisible et épanouissante





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