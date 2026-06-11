French Man on Trial for Drugging, Filming and Violating His Partner

A French man is on trial for drugging, filming and violating his partner. The case involves a link with Dominique Pelicot and the trial aims to determine the extent of his relationship with the ex-husband of Gisèle Pelicot.

Un Français de 39 ans comparaît depuis ce jeudi devant la cour criminelle du Rhône. Il est accusé d'avoir drogué et violé sa compagne avant de la filmer à son insu, dans une affaire où son lien avec Dominique Pelicot est au cœur des débats.

Un homme, qui a été en contact sur internet avec Dominique Pelicot, a refusé jeudi de reconnaître 'l'intégralité des faits' à l'ouverture de son procès à Lyon pour viol par soumission chimique sur sa compagne.

'Je suis là pour apporter un éclairage sur ce que j'ai vraiment perpétré et ce que je n'ai pas fait', a déclaré devant la cour criminelle du Rhône cet ancien garde du corps de 39 ans, également accusé d'avoir filmé et diffusé les images de sa compagne à son insu. 'Tout le débat et tout l'enjeu de cette audience' vont être de 'déterminer la mesure et l'ampleur (...

) de ses liens' avec l'ex-mari de Gisèle Pelicot, a souligné l'avocate de la partie civile, Julia Studient, avant le début du procès. Selon les conclusions des enquêteurs, l'accusé était 'désireux de bénéficier de 'l'expérience' de M. Pelicot' dans le but d'endormir sa femme avant d'en abuser.

Entendu lors de l'instruction, Dominique Pelicot, qui purge une peine de 20 ans de prison pour avoir violé et livré sa femme droguée à des dizaines d'inconnus, n'est pas appelé à témoigner, d'après son avocate Béatrice Zavarro. Quand il a été arrêté, le 12 septembre 2020, les enquêteurs ont trouvé dans son téléphone des échanges avec un homme lui proposant de venir à Lyon afin de droguer et de violer sa compagne.

Le Lyonnais n'a été arrêté que trois ans plus tard, en juin 2023, et son téléphone perquisitionné. Les enquêteurs y ont retrouvé des vidéos de sa compagne inconsciente, alors que l'accusé se livrait à des actes sexuels. Après de premiers aveux, l'ancien garde du corps est revenu sur ses propos et clame son innocence, en évoquant un 'jeu sexuel' avec la mère de son fils, ce qu'elle réfute.

La victime s'est plainte aux enquêteurs de plusieurs 'trous noirs' après s'être endormie et d'une 'grande fatigue entre 2020 et 2023, sans en comprendre l'origine'. L' 'endormissement profond' de la jeune femme sur les vidéos 'exclut toute forme de consentement' et 'caractérise la surprise', a conclu l'instruction.

'Peu probable que Patrick Bruel aille s'exiler au Panama' : un avocat français explique pourquoi le chanteur n'a pas été placé en détention provisoire. 'Éjecté et recasé comme du bétail' : Bernard ne digère pas le changement de places imposé par Brussels Airlines alors qu'il avait payé pour des sièges spécifiques. 'Une exagération dans l'utilisation de la justice' : des huissiers font lever un piquet de grève devant une école de Liège, les professeurs risquent 5000 € d'astreinte.

'Éjecté et recasé comme du bétail' : Bernard ne digère pas le changement de places imposé par Brussels Airlines alors qu'il avait payé pour des sièges spécifiques. 'Un écart incontestable' : qui d'Alexy ou de Viviana a remporté Top Chef avec un score historique ? 'Ce sont des produits chimiques' : un agriculteur pulvérise de grandes quantités à côté de la maison de Jocelyne, en a-t-il le droit ?

Épidémie d'Ebola : les États-Unis demandent à la Belgique d'interdire l'accès à son territoire à certains ressortissants africains. Une Volkswagen Passat arrache un passage à niveau et termine sa route dans un champ : un train reliant Paris à Bruxelles s'arrête juste à temps. Affaire Lyhanna : le père du principal suspect visé par deux enquêtes pour des faits d'agressions sexuelles sur des mineures de la famille Patrick Bruel va-t-il être incarcéré ?

Une prison particulière à Paris 'aurait déjà en train de préparer son arrivée'





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