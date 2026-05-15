French Twitch User Masquerades as Teen to Chat with Pedophile, Gets Arrested

A French Twitch user has been arrested for pretending to be a 14-year-old girl to chat with a 66-year-old man, who was later identified as a former school sports teacher. The user, who has been identified as Dominique B., was placed in police custody after the man made sexual comments to the user, who he believed to be underage.

Ce texte se présente comme un 'chasseur de pédocriminels'. En direct sur la plateforme Twitch , un internaute a utilisé une intelligence artificielle pour modifier sa voix et son apparence afin de se faire passer pour une adolescente de 14 ans.

Par ce biais, il a conversé pendant environ une heure avec un homme de 66 ans. Au cours de la discussion, cet homme a échangé de nombreux propos sexualisés avec la personne qu’il croyait être une adolescente. En direct sur la plateforme de streaming, le visage du sexagénaire était reconnaissable. L'homme, qui n'était pas un inconnu, a été assez rapidement identifié comme un ancien responsable du sport scolaire en Haute Saône.

Cela a conduit cet homme, Dominique B., à se présenter à la police où il a été placé en garde à vue. Le parquet a ouvert une enquête pour propos sexuels faits à un mineur de (moins de) 15 ans par un majeur utilisant un moyen de communication électronique. Dominique B, ancien professeur de sport, avait déjà été condamné en janvier 2025 pour diffusion et détention d'images pédopornographiques à 18 mois de prison avec sursis.

Plusieurs internautes et influenceurs se spécialisent dans la traque et la dénonciation de criminels présumés. Certains d'entre eux se font connaître sur les réseaux en filmant les pickpockets dans le métro parisien. Dans la capitale française, TheKingTV compte ainsi quelques centaines de milliers d'abonnés et se filme alors qu'il pourchasse les pickpockets et les asperge d'un spray malodorant ou de peinture un ancien boxeur, surprend lui aussi, équipé d'une caméra, les pickpockets dans le métro et les rues de Rome.

De manière générale, les chasseurs de criminels ne sont pas rares, que ce soit pour traquer des pédophiles ou des trafiquants de drogue, par exemple. Mais ces justiciers ne sont pas forcément appréciés par les autorités. En France, la police nationale n'encourage d'ailleurs pas ce type de comportement. La première raison est parce que ce type d'action peut mettre en danger la vie du criminel présumé dont on révèle l'identité.

La deuxième raison est liée au fait que la personne dénoncée et affichée par le traqueur de criminels est peut-être déjà dans le collimateur de la Justice et sous le coup d'une enquête avec laquelle on pourrait donc interférer. Les enquêtes sont secrètes. Et cette révélation peut vraiment bousiller tout le travail de plusieurs années d'enquête.

Enfin, rendre publique l'identité d'une personne, diffuser son image en lien avec les activités criminelles présumées qu'on lui reproche n'est pas sans risque pour la personne qui le fait car elle viole elle-même des droits, notamment parce qu'elle diffuse l'image d'un individu sans son consentement. Elle peut aussi être poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui





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